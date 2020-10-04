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Усиление доллара к рублю вскрывает созревшие глобальные проблемы

Кирилл Савушкин
4 октября, 2020 19:45
1 мин
Photo
Flickr

Ближе к концу 2020 года курс доллара по отношению к дорогой сердцу россиян валюте может достигнуть отметки в 80–85 рублей. На этом сказался ряд определенных факторов.

«Рубль зависит во многом от текущих настроений «бегства от рисков» финансовых рынков, что связано сейчас с развитием второй волны пандемии в мире. Дополнительный негатив проявился из-за военных действий в районе Нагорного Карабаха и из-за усиления санкционной риторики», — делится эксперт Марк Гойхман своим мнением с журналистами «Российской газеты».

Кроме того, Гойхман убежден, что повторное распространение коронавируса не приведет к массовому карантину, в отличие от первой половины года.

Также он не забыл отметить тот факт, что американская валюта имеет повышенный спрос в ситуации неопределенности, передают «Известия».

темы
доллар
рубль
финансы
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