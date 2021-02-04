Удаленку для своих сотрудников оставят около четверти российских компаний

Бизнес

23% российских компаний оставят практически всех сотрудников на удаленке и дальше, несмотря на ослабление ограничений.

Согласно исследованию международной рекрутинговой компании Hays, 34% компаний сами не знают, что будет дальше. Еще 16% организаций сообщили, что процесс уже настроен, поэтому вся команда продолжит работать удаленно.

Что касается самих работников, то 27% из них сообщили, что их компания перешла на удаленный формат работы. 37% сказали, что в настоящее время лишь часть сотрудников работают удаленно. 25% ходят на работу как раньше, а еще 11% работают посменно, передает РИА «Новости».

Как сообщалось, чтобы сохранить здоровую осанку во время дистанционной работы за компьютером, необходимо обращая внимание на некоторые факторы.

Неправильная поза за компьютером, а также непрерывное сидение в одном и том же положении могут привести к боли в пояснице, шейном отделе позвоночника или к так называемому синдрому запястного канала или карпальному туннельному синдрому, который проявляется болью, онемением, покалыванием или слабостью в руке.