У иностранных инвесторов резко пропал интерес к российской экономике

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Согласно данным российского Центробанка, в сентябре нерезиденты купили лишь 7,6% выпущенных Минфином гособлигаций. Такого падения интереса к российским активам не наблюдалось с начала 2018 года.

Среди причин падения спроса на госдолг России основную роль сыграла волатильность на финансовых рынках, поясняет «РБК». Согласно статистике ЦБ, в сентябре из 833,2 млрд рублей размещенных облигаций, иностранные инвесторы выкупили лишь 63,5 млрд руб. (7,6%) по номиналу.

Кроме того, нерезиденты также начали выходить из приобретенных ранее активов. Так за месяц на вторичном рынке облигаций было продано гособлигаций на 58,1 млрд руб., по сравнению с августом объем вырос на 71,4%.

Центробанк пояснил, что сокращение присутствия иностранцев на рынке госдолга связано с внешними факторами. Распродажа гособлигаций и низкая вовлеченность в покупку новых выпусков произошли на фоне роста заболеваемости коронавирусом и усиления геополитических рисков. В сентябре власти Германии и Евросоюза допустили введение новых санкций в отношении России, назвав причиной отравление оппозиционера Алексея Навального ядом группы «Новичок», передает «РБК».