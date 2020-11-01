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В Турции с 1 ноября берут налог на проживание в отелях.

Его будут оплачивать только те туристы, которые самостоятельно забронировали проживание в гостинице как через онлайн-платформы, так и на ресепшене заведения. Что касается организованных туристов, то налог будет автоматически включен в стоимость их пакетного тура.

Как сообщил генеральный директор туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, налог останется практически незаметным, так как его увеличение на 1% не будет играть решающей роли - сегодня у россиян ограничен выбор среди зарубежных направлений для отдыха, пишут «Известия».

Напомним, ранее в пятизвездочном отеле Турции три российские туристки напали на медсестру и избили ее тапком. Девушки обратились в медицинский пункт отеля, так как одна из них жаловалась на боли в ступне. В это время врач осматривал другого пациента, поэтому медсестра попросила туристок подождать и надеть медицинские маски.

В ответ на просьбу туристки начали оскорблять медсестру, одна из них сняла с ноги тапок и бросила его в лицо медику, попав ей в глаз.