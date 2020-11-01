Бизнес
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Бизнес
Новости Бизнес
Русская планета
Бизнес

Турецкие отели вынудили российских туристов незаметно раскошелиться

Артем Денисов
1 ноября, 2020 23:02
2 мин
деньги
Фото: pixabay.com

В Турции с 1 ноября берут налог на проживание в отелях.

Его будут оплачивать только те туристы, которые самостоятельно забронировали проживание в гостинице как через онлайн-платформы, так и на ресепшене заведения. Что касается организованных туристов, то налог будет автоматически включен в стоимость их пакетного тура.

Как сообщил генеральный директор туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, налог останется практически незаметным, так как его увеличение на 1% не будет играть решающей роли - сегодня у россиян ограничен выбор среди зарубежных направлений для отдыха, пишут «Известия».

Напомним, ранее в пятизвездочном отеле Турции три российские туристки напали на медсестру и избили ее тапком. Девушки обратились в медицинский пункт отеля, так как одна из них жаловалась на боли в ступне. В это время врач осматривал другого пациента, поэтому медсестра попросила туристок подождать и надеть медицинские маски.

В ответ на просьбу туристки начали оскорблять медсестру, одна из них сняла с ноги тапок и бросила его в лицо медику, попав ей в глаз.

темы
Турция
отдых
отели
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!