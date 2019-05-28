Цифровые решения для девелоперов: быстрее, дешевле, качественнее
Президент ГК «Основа» Александр Ручьёв

Президент ГК «Основа» Александр Ручьёв

ГК «Основа» собрала лидеров цифровизации строительной отрасли

28 мая ГК «Основа» собрала на своей строительной площадке в подмосковных Люберцах лидеров цифровизации строительной отрасли и крупнейшие девелоперские компании России, заинтересованные в цифровой трансформации.

Гости мероприятия «Утро на стройке с Autodesk» узнали из первых уст, как работают современные технологии для цифрового строительства, какие задачи они помогают решить и как цифровые инструменты, начиная от 5D-проектов зданий до роботизированных устройств, уже сегодня внедряются на стройках в России.

Всё в мире оцифровывается, и стройка не исключение, сказал в приветственной речи президент группы компаний «Основа» Александр Ручьёв.

Мы видим, что огромное количество отраслей переходит на цифру. Некоторые пошли дальше и переходят на смарт-контракты. Отношение к строительству было таковым, что мы были бы последними, кто шёл в этом направлении. Но законодатели заставляют нас меняться. Мы тратим больше сил на экономию, на оптимизацию бизнес-процессов, на оптимизацию процесса проектирования, на оптимизацию строй-контроля

BIM-технологии, по словам Ручьёва, дают возможность создать фундамент для возможностей, чтобы строить качественнее, строить дешевле, строить быстрее. Совместно с Autodesk ГК «Основа» уже около года занимается внедрением внутри компании различного рода технологий, построенных на BIM. У ГК «Основа» есть несколько интересных наработок в области оптимизации проектирования, которые были продемонстрированы в рамках мероприятия. А приглашённые компании показали, как разработчики пошли дальше и с помощью дронов и лазерного сканирования осуществляют строй-контроль.

Сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы мы прошли этот путь быстро, и я думаю, что в течение максимум двух лет стройка будет оцифрована и переведена на совершенно другие процессы и регламенты. Мы в ГК «Основа» надеемся, что будем в этом первыми, и рады поделиться своим опытом использования новых технологий

- заключил Александр Ручьёв.

Владимир Шамшин, руководитель группы автоматизации процессов ГК «Основа», рассказал, как BIM-технологии применяются в строительстве на всех этапах жизненного цикла здания.

Система основана на ряде программных продуктов, которые решают основные проблемы, с которыми сталкивается каждый девелопер при реализации своих проектов. Таких проблем несколько:

  • Качество проектирования
  • Проблемы ценообразования в строительстве
  • Выбор профессиональной подрядной организации
  • Превышение бюджетов и сроков строительства
  • Качество строительно-монтажных работ
  • Точность подсчёта объёмов при приемке выполненных работ

И, конечно же, классический треугольник сроки-качество-цена.

Во всех компаниях на решение этих проблем тратятся десятки миллионов рублей. Тогда, по словам Шамшина, в компании и стали думать, как перейти на технологии цифрового моделирования. Круг задач, которые требовалось решить, включал также бюджетирование, создание собственной тендерной площадки в электронном виде, координацию рабочих процессов и безопасность.

Созданная BIM-модель загружается во все программные продукты, используемые в рамках системы. Таким образом, идет непрерывный переход информации о проекте от начала проектирования до отражения финансового результата проекта в системе. Каждый программный продукт помогает решить свою задачу: контроль, база цен, бюджет, 5D-график, тендерная площадка и приёмка работ.

Одно из основных преимуществ на цифровую систему – возможность просмотра финансовой модели за любой период времени.  Также внедрение программных продуктов позволило значительно упростить процесс приёмки работ. После всех согласований у подрядчика в системе появляется кнопка «распечатать», а у бухгалтерии – полная смета проекта

В результате перехода на цифровые модели удалось добиться сокращения сроков приёмки до одной недели, снизить количество изменений в рабочих документах на треть. Точность финансовых расчётов составляет порядка 90%, а руководители получили реальный контроль за всеми показателями в доступном виде и, главное, контроль за сроками исполнения.


Кирилл Войтюк, директор по развитию компании Айбим, специализирующейся на автоматизации строительных проектов, рассказал, какие ещё проблемы помогает решить цифровизация отрасли: это низкая производительность труда, человеческий фактор (несанкционированное проникновение на объект, перемещение техники) и так далее. На платформе TerraSmart возможно реализовать комплекс решений, который позволит контролировать абсолютно все объекты в рамках периметра: количество людей на стройке и их перемещения, скоринг профессиональных навыков рабочих, контроль за движением материалов и автотранспорта на площадке, и многое другое.

Руслан Ширяев, технический директор ГК «Основа», рассказал о преимуществах BIM-моделей. Во-первых, внесение изменений занимает считанные минуты. Во-вторых, у заказчика появляется возможность подобрать материалы в зависимости от задач и сразу увидеть, как это отразится на стоимости и сроках реализации проекта. Оцифровка проектной документации с учётом информации о каждом изделии – это, по сути, слом сложившихся устоев.

Но главное, по словам Ширяева – это возможность отслеживать то, что будет происходить со зданием, уже после того, как в него въедут жильцы. Каждый инженерный узел имеет свой собственный жизненный цикл и свою эксплуатационную документацию. 40% расходов управляющих компаний – это обеспечение функционирования этих узлов. С применением BIM-моделей у управляющих компаний появляется возможность в режиме реального времени отслеживать информацию по изменению конструкторских узлов. Если через год понадобится заменить, к примеру, насосную установку – то можно увидеть, есть ли на данный момент такие установки у того же производителя, либо за это время на рынке появились новые решения, которые подходят по характеристикам, и сколько это будет стоить.

Это не только цифровое проектирование, но и цифровая эксплуатация. Наша цель – перейти от планового ремонта к внедрению датчиков, которые будут мониторить каждый инженерный узел, каждый двигатель в лифтовой шахте. С помощью BIBLIB эти решения возможны

Более того, BIMLIB позволяет сопоставлять цифровые копии зданий с международными классификаторами. Единожды загрузив модель в платформу, можно получить весь объём накопленных данных о проекте и о том, как это реализуется с учетом тех или иных региональных особенностей и выбрать поставщиков из тысяч наименований. Раньше, по словам Ширяева, это делалось в ручном режиме. BIMLIB выполняет эту работу автоматически, с использованием искусственного интеллекта.


Владимир Елисеев, менеджер по развитию бизнеса Autodesk в России и СНГ, рассказал подробнее о программной среде и о том, как именно она помогает специалистам.

В основе системы лежит облачная платформа, которая обеспечивает доступ к информации в режиме реального времени. Для этого можно использовать не только десктоп, но и планшеты и смартфоны. Есть возможность подключить к системе датчики контроля для отслеживания перемещения персонала, интегрировать в систему различные устройства и технику, например, дроны и строительных роботов, причём такой робот будет понимать, где именно в пределах цифровой модели он находится

При помощи системы можно также отследить, сколько рабочих на стройке не используют защитное снаряжение, и не следуют нормам безопасности. Внедрение таких решений, по словам Елисеева, позволяет компаниям с 50 проектами избежать от 40 до 100 инцидентов на стройплощадке в год.

Василий Галахов, ведущий инженер-консультант ООО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ», показал на примере, как осуществляется процесс контроля объекта с применением BIM. Используя лазерный сканер, можно произвести сканирование дома за пару часов, а результат будет сразу же виден в системе. Ранее на это мог уйти минимум один день.

По результатам сканирования можно отследить состояние элементов – фасадов, проёмов, а также посмотреть характеристики и свойства каждого объекта. После завершения сканирования инженер получает актуальную модель и может сформировать отчёт, который будет учитывать все эти характеристики

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События: технологии
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