Цифровой рубль «раскачает» банковские вклады. ЦБ предсказал рост ставок

Бизнес

Появление цифрового рубля может привести к повышению ставок по бансковским депозитам в России, прогнозирует Центробанк РФ.

Отмечается, что произойдет перераспределение части процентного дохода в пользу владельцев счетов и депозитов. Банки будут вынуждены поднять ставки по остаткам на таких счетах, чтобы избежать перетока в цифровой рубль.

В настоящее время средняя ставка по вкладам в десяти крупнейших банках составляет 4,48%, сообщает РБК.

Ранее был назван размер перетока безналичных рублей из российских банков в Центробанк РФ после запуска цифрового рубля.

По данным Сбербанка, в течение трех лет после появления новой формы денег в нее может перейти 2–4 трлн безналичных рублей.