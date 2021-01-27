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Цифровой рубль «раскачает» банковские вклады. ЦБ предсказал рост ставок

Артем Денисов
27 января, 2021 02:11
1 мин
Артем Денисов
27 января, 2021 02:11
1 мин
рубль
Фото: mde.su

Появление цифрового рубля может привести к повышению ставок по бансковским депозитам в России, прогнозирует Центробанк РФ.

Отмечается, что произойдет перераспределение части процентного дохода в пользу владельцев счетов и депозитов. Банки будут вынуждены поднять ставки по остаткам на таких счетах, чтобы избежать перетока в цифровой рубль.

В настоящее время средняя ставка по вкладам в десяти крупнейших банках составляет 4,48%, сообщает РБК.

Ранее был назван размер перетока безналичных рублей из российских банков в Центробанк РФ после запуска цифрового рубля.

По данным Сбербанка, в течение трех лет после появления новой формы денег в нее может перейти 2–4 трлн безналичных рублей.

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