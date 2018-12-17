Центробанк России спасает Азиатско-Тихоокеанский Банк
Центробанк России спасает Азиатско-Тихоокеанский Банк

Открытый аукцион состоится 14 марта 2019 года на площадке Сбербанка

Центробанк в понедельник, 17 декабря, объявил о запланированном на 14 марта следующего года аукционе по продаже российского Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ).

В Банке России сообщили, что указанные мероприятия будут способствовать дальнейшему развитию банка и позволят минимизировать риск возникновения в дальнейшем у банка обязательств, связанных с судебными решениями, что является значимым при подготовке банка к продаже стороннему инвестору.

Ранее сообщалось, что  АТБ несколько лет под видом более доходной альтернативы вкладам продавал в своих отделениях векселя компании «ФТК», связанной с финансированием проектов бывшего совладельца банк Андрея Вдовина.

В апреле этого года Центробанк объявил о санации АТБ, выяснилось, что банк продал населению этих векселей на 4,3 млрд рублей.

После начала санации банка его родственные связи с ООО «Финансовая торговая компания» (ФТК) разорвались. Клиенты начали жаловаться, что по векселям никто не платит. В сентябре ФТК объявила, что начинает поэтапную оплату векселей.

Совет директоров Банка России принял решение о создании в рамках финансового оздоровления Азиатско-Тихоокеанского Банка комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Специальный» под управлением ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» с использованием средств ФКБС.

Открытый аукцион в электронной форме с понижением стартовой цены состоится 14 марта 2019 года на торговой площадке «Сбербанк‑АСТ».

В Центробанке не исключают, что избавление банка от судебных рисков может выражаться в переуступке требований по таким искам — их может взять на себя ФКБС, отмечает Banki.ru.

Теги:
Организации: Банк России
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