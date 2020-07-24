Центробанк озаботился чисткой сектора от нежелательных элементов

Бизнес

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Центробанк отобрал лицензии сразу у двух банков. За бортом оказались московский Народный банк, а также, «Невастройинвест», из Санкт-Петербурга соответственно.

Причины столь жестких мер разные: Народный банк предоставлял банковские гарантии, зачастую превышавшие объем его средств в несколько раз, в то время, как финансовая организация из Северной столицы давала ссуды юрлицам, непосредственно связанным с владельцами банка.

При этом, АО «Народный банк», обвиняющийся также в проведении «непрозрачных операций», находится на 297-ой строчке по объемам имеющихся активов в банковской системе России. «Невастройинвест», в свою очередь, занимает 340-е место в том же рейтинге. В ЦБ отмечают, что не менее 70% кредитного портфеля петербургского банка приходилось на низкие по качеству ссуды, передает РБК.