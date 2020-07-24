По состоянию на 24 июля 10:45
Заболевших800 849
За последние сутки5 811
Выздоровело588 774
Умерло13 046
Бизнес
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Бизнес
Новости Бизнес
Русская планета
Бизнес

Центробанк озаботился чисткой сектора от нежелательных элементов

Кирилл Савушкин
24 июля, 2020 13:04
1 мин
Photo
Flickr

Центробанк отобрал лицензии сразу у двух банков. За бортом оказались московский Народный банк, а также, «Невастройинвест», из Санкт-Петербурга соответственно.

Причины столь жестких мер разные: Народный банк предоставлял банковские гарантии, зачастую превышавшие объем его средств в несколько раз, в то время, как финансовая организация из Северной столицы давала ссуды юрлицам, непосредственно связанным с владельцами банка.

При этом, АО «Народный банк», обвиняющийся также в проведении «непрозрачных операций», находится на 297-ой строчке по объемам имеющихся активов в банковской системе России. «Невастройинвест», в свою очередь, занимает 340-е место в том же рейтинге. В ЦБ отмечают, что не менее 70% кредитного портфеля петербургского банка приходилось на низкие по качеству ссуды, передает РБК.

темы
банки
активы
ЦБ
лицензия
1 мин