По состоянию на 17 июля 10:30
Заболевших759 203
За последние сутки6 406
Выздоровело539 373
Умерло12 123
Бизнес
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Бизнес
Новости Бизнес
Русская планета
Бизнес

Центробанк отзывает лицензию банка «Кузнецкий мост»

Михаил Орлов
17 июля, 2020 14:43
1 мин
Центробанк
Wikipedia

Пресс-служба Центрального банка Российской Федерации сообщила о принятом решении об отзыве лицензии у банка «Кузнецкий мост» в связи с заявлением самой организации.

Ликвидация банковской организации будет проводиться в добровольном порядке в связи с тем, что у банка имеется достаточное количество активов для погашения требований своих кредиторов. Помимо того, что у банковской организации имеется достаточно количество имущества, банк является участником программы страхования вкладов.Участие в этой программе исключает риск потери сбережений для физических лиц, которые доверили деньги банку.

Выплаты вкладчикам должны начаться не позднее начала августа. Выплаты будут осуществляться банками-агентами, перечень которых будет объявлен 23 июля 2020 года, сообщает издание «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что в настоящее время вопрос деноминации рубля не рассматривается.

темы
банк
ЦБ РФ
отзыв
лицензия
1 мин