Центробанк отзывает лицензию банка «Кузнецкий мост»

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Пресс-служба Центрального банка Российской Федерации сообщила о принятом решении об отзыве лицензии у банка «Кузнецкий мост» в связи с заявлением самой организации.

Ликвидация банковской организации будет проводиться в добровольном порядке в связи с тем, что у банка имеется достаточное количество активов для погашения требований своих кредиторов. Помимо того, что у банковской организации имеется достаточно количество имущества, банк является участником программы страхования вкладов.Участие в этой программе исключает риск потери сбережений для физических лиц, которые доверили деньги банку.

Выплаты вкладчикам должны начаться не позднее начала августа. Выплаты будут осуществляться банками-агентами, перечень которых будет объявлен 23 июля 2020 года, сообщает издание «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что в настоящее время вопрос деноминации рубля не рассматривается.