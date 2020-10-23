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Пилотный запуск проекта «Цифровой рубль» может состояться уже в конце следующего года. Об этом рассказала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«На наш взгляд, он очень органично вписывается в то, что называется развитием цифровой экономики в целом. Происходит цифровая трансформация. Безусловно, должна происходить и трансформация системы расчетов», — цитирует Набиуллину «360».

Глава ЦБ подчеркнула, что с появлением цифрового рубля бумажные деньги не исчезнут. Банк не ставит перед собой задачу искоренить их. Полная концепция новой формы национальной валюты появится, когда будет принято окончательное решение о целесообразности его запуска. Одним из основных условий введения цифрового рубля станет максимальная конфиденциальность, уточнила Набиуллина.

Ранее сообщалось, что цифровой рубль будет являться средством платежа, мерой стоимости и средством сбережения. Люди смогут зачислять их на свои электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных телефонов или планшетов. Даже когда нет интернета.