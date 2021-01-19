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Центробанк: Иностранный капитал бежит из России

Антон Мельников
19 января, 2021 17:55
1 мин
Антон Мельников
19 января, 2021 17:55
1 мин
Wikipedia
Wikipedia

Центральный Банк России сообщил, что по итогам 2020 года чистый отток капитала из страны увеличился больше чем в 2 раза, по сравнению с предыдущим годом.

В ЦБ уточнили, что в 2020 году отток капитала составил 47,8 млрд долларов США. В 2019 году этот показатель оценивался в 22,1 млрд долларов.

Ранее ЦБ прогнозировал что в 2020 году отток денежных средств составит 53 млрд долларов. Регулятор считает, что такая ситуация обусловлена ухудшением эпидемиологической обстановки, передают «Ведомости».

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