Центробанк: Иностранный капитал бежит из России

Бизнес

Центральный Банк России сообщил, что по итогам 2020 года чистый отток капитала из страны увеличился больше чем в 2 раза, по сравнению с предыдущим годом.

В ЦБ уточнили, что в 2020 году отток капитала составил 47,8 млрд долларов США. В 2019 году этот показатель оценивался в 22,1 млрд долларов.

Ранее ЦБ прогнозировал что в 2020 году отток денежных средств составит 53 млрд долларов. Регулятор считает, что такая ситуация обусловлена ухудшением эпидемиологической обстановки, передают «Ведомости».