Цены на золото достигли девятилетнего максимума

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Стоимость золота на бирже превысила отметку в 1800 долларов за унцию (чуть более 28 грамм). В последний раз такая стоимость у металла была в 2011 году.

Аналитики ожидают дальнейшего роста, сообщает Reuters. Движущим фактором для цены послужат экономическая и политическая неопределенность, вызванная пандемией COVID-19, а также действия центральных банков, которые снизили базовые кредитные ставки и наводнили рынки наличными деньгами.

Ранее аналитики сообщили, что вторичная недвижимость в России подешевела на 5%.