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Стоимость перелетов в бизнес-классе летом 2020 года снизилась практически на четверть, следует из данных сервиса Biletix.

За перелет в бизнес-классе в обе стороны туристы в среднем платили 74 тысячи рублей, тогда, как год назад эта цифра составляла 98 тысяч рублей. Средний чек на полеты за границу в оба направления в салоне бизнес-класса составил 89 тысяч рублей. Летом прошлого года за это пришлось бы отдать 104 тысячи рублей, сообщает телеканал «360».

Ранее в России была названа стоимость самых дорогих поездок по стране летом 2020 года.

На первом месте по дороговизне оказался перелет из Хабаровска до Москвы и обратно - 227,4 тысячи рублей. На втором месте по дороговизне рейс Москва - Владивосток - Москва - 217,3 тысячи рублей. Замыкает тройку полет из Москвы в Анадырь и обратно - 204,5 тысячи рублей.