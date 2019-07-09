Третья практическая конференция «Экология и бизнес: лучшие корпоративные практики»

13 июля в Измайловском парке в рамках площадки «Дискуссия» Фестиваля ECO LIFE FEST пройдет Третья конференция «Экология и бизнес: лучшие корпоративные практики».

Конференция, участие в которой примут представители российских и зарубежных экологически ответственных компаний, пройдет в формате публичного обсуждения и станет одним из ключевых событий Фестиваля.

Участники деловой программы смогут обсудить различные аспекты и перспективы экологической ответственности бизнеса, поделиться опытом государственно-частного партнерства в области экологии, познакомиться с кейсами малого и среднего бизнеса по реализации экологических инициатив и новыми трендами экобизнеса.

В числе обсуждаемых тем и спикеров Конференции:

«Экологичность и промышленность в контексте года экологии в России и международных стандартов» — Владимир Трофименко, генеральный директор представительства компании Mankiewicz Gebr. & Co. в России и странах СНГ

«Устойчивое развитие как фактор успеха» — Таисия Селедкова, директор по маркетингу компании «PAROC»

«Корпоративное эковолонтерство в вопросах и ответах» — Давид Дарчиев, руководитель инициатив по корпоративному эковолонтерству Московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы

«Использование аккумуляторной техники для решения проблемы загрязнения окружающей среды» — Рада Рожицкая, генеральный директор ООО «Гринворкстулс Евразия»

«Новейшие инструменты привлечения молодежи к охране окружающей среды» — Мария Трифонова, главный редактор журнала «Работница»

«Фильтры для облаков. Создание запаса экологической прочности для роста производства» — Андрей Расторгуев, заместитель исполнительного директора по связям с общественностью компании «ФОРЭС»

«Мы понимаем, что крупное технологичное производство очень тесно связано с вопросом экологии. Поэтому, являясь ретранслятором международных стандартов, мы в производстве своей продукции используем сверхтехнологичные материалы и решения. Но важнее то, что наши решения позволяют производственным компаниям снижать нагрузку на экологию. Ведь очень важно избежать ошибок других стран и сразу внедрять уже проверенные технологии», — комментирует Владимир Трофименко, генеральный директор представительства компании Mankiewicz Gebr. & Co. в России и странах СНГ.

Финальным аккордом Конференции станет награждение Лауреатов Премии ECO BEST AWARD, вручаемой в более чем двадцати основных номинациях, в числе которых номинации «Проект года», «Открытие года», «Продукт года», «Экодизайн года», «За поддержку экологической безопасности продукции и услуг», «Компания — лидер популяризации экологической безопасности», «Лучший социальный проект в области экологии».