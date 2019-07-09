Третья практическая конференция «Экология и бизнес: лучшие корпоративные практики»
1 мин чтения
Третья практическая конференция «Экология и бизнес: лучшие корпоративные практики»

Финальным аккордом станет награждение Лауреатов Премии ECO BEST AWARD

13 июля в Измайловском парке в рамках площадки «Дискуссия» Фестиваля ECO LIFE FEST пройдет Третья конференция «Экология и бизнес: лучшие корпоративные практики».

Конференция, участие в которой примут представители российских и зарубежных экологически ответственных компаний, пройдет в формате публичного обсуждения и станет одним из ключевых событий Фестиваля.

Участники деловой программы смогут обсудить различные аспекты и перспективы экологической ответственности бизнеса, поделиться опытом государственно-частного партнерства в области экологии, познакомиться с кейсами малого и среднего бизнеса по реализации экологических инициатив и новыми трендами экобизнеса.

В числе обсуждаемых тем и спикеров Конференции:

  • «Экологичность и промышленность в контексте года экологии в России и международных стандартов»  — Владимир Трофименко, генеральный директор представительства компании Mankiewicz Gebr. & Co. в России и странах СНГ
  • «Устойчивое развитие как фактор успеха» — Таисия Селедкова, директор по маркетингу компании «PAROC»
  • «Корпоративное эковолонтерство в вопросах и ответах» — Давид Дарчиев, руководитель инициатив по корпоративному эковолонтерству Московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы
  • «Использование аккумуляторной техники для решения проблемы загрязнения окружающей среды» — Рада Рожицкая, генеральный директор ООО «Гринворкстулс Евразия»
  •  «Новейшие инструменты привлечения молодежи к охране окружающей среды» — Мария Трифонова, главный редактор журнала «Работница»
  • «Фильтры для облаков. Создание запаса экологической прочности для роста производства» — Андрей Расторгуев, заместитель исполнительного директора по связям с общественностью компании «ФОРЭС»

«Мы понимаем, что крупное технологичное производство очень тесно связано с вопросом экологии. Поэтому, являясь ретранслятором международных стандартов, мы в производстве своей продукции используем сверхтехнологичные материалы и решения. Но важнее то, что наши решения позволяют производственным компаниям снижать нагрузку на экологию. Ведь очень важно избежать ошибок других стран и сразу внедрять уже проверенные технологии», — комментирует Владимир Трофименко, генеральный директор представительства компании Mankiewicz Gebr. & Co. в России и странах СНГ.

Финальным аккордом Конференции станет награждение Лауреатов Премии ECO BEST AWARD, вручаемой в более чем двадцати основных номинациях, в числе которых номинации «Проект года», «Открытие года», «Продукт года», «Экодизайн года», «За поддержку экологической безопасности продукции и услуг», «Компания — лидер популяризации  экологической безопасности», «Лучший социальный проект в области экологии».

Теги:
Места: Россия
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Беспилотные системы: не только такси Далее в рубрике Беспилотные системы: не только таксиКак цифровизация изменит логистику, промышленность и сельское хозяйство Читайте в рубрике «Общество» Фатальное промедление на подлодке РоссииЧем можно объяснить гибель большей части экипажа на глубоководной станции АС-31 Фатальное промедление на подлодке России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО