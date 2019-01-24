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Трансформатор: Что происходит в клубе – остаётся в клубе
Трансформатор: Что происходит в клубе – остаётся в клубе

Зачем предпринимателям нужны клубы по интересам?

Бизнес-клубу «Трансформатор» недавно исполнился год. Проект наделал немало шума и стал первым и самым большим частным бизнес-клубом в России. «Русская Планета» расспросила генерального директора клуба «Трансформатор» Александра Пака о том, что такое предпринимательское одиночество, почему участники Клуба дружат семьями и зачем бизнесу нужны клубы по интересам.

- Александр, с началом нового календарного года принято подводить итоги. Каким самым большим достижением Клуба можете похвастаться за прошедший год?

- Мы обратили на себя внимание - не просто как на проект «Трансформатор», а на сферу бизнес-сообществ как таковую, и я этим горжусь. Раньше люди не совсем понимали, зачем такие клубы вообще нужны. Все крутились в своих узких компаниях, были какие-то закрытые ассоциации предпринимательские, но там никакого движения не происходило. А мы развиваем этот рынок и уже стали ориентиром, на который равняются другие.

- С чего начался «Трансформатор»?

- Есть большая проблема, я называю её так: предпринимательское  одиночество. Бизнесмен часто чувствует себя одиноким, когда у него в окружении нет подобных ему людей, с предпринимательским мышлением, схожим набором проблем, отношением к жизни. Когда этого окружения нет - человеку не с кем поделиться  или обсудить по душам возможные риски в той или иной ситуации и ему сложно найти взвешенные решения на свои запросы.

Как только мы начали проводить наши первые встречи – мы читали в глазах людей радость от осознания того, что они приехали и увидели, что они не одиноки. Часто даже простое понимание, что ты такой не один, уже даёт тебе силы и новые идеи.

Например, кто-то прошёл через процедуру банкротства, справиться с ней в одиночку непросто. Психолог не поймёт тебя так, как поймёт другой бизнесмен, который прошёл через это.  Обрести людей с теми или иными жизненными кейсами - это и была идея. Создать сообщество единомышленников, где мы вместе  будем расти, общаться и развиваться.

- То есть, это место для дружбы или всё же есть более амбициозные задачи?

- Клубу всего год, и, если учесть, что изначально мы просто хотели создать площадку, где предприниматели могли бы знакомиться и общаться, то мы неплохо развиваемся и строим планы, куда идти дальше. В частности, организуем мероприятия, создали мобильное приложение – собственную социальную сеть. В наших рядах есть предприниматели не только из России и стран СНГ, но и из других стран: США, Европа, Китай и другие.

Из коммьюнити мы хотим перейти к более широкому формату. Например, добавляем образовательный компонент – чтобы узнавать что-то новое, расти и как личности, и как профессионалы. Приглашаем менторов – это звёзды предпринимательства, которые делятся своими кейсами. А затем пойдём ещё дальше – будем менять рынки, будем менять экономическую ситуацию в стране. Но не всё сразу – постепенно.

- А насколько бизнесу вообще нужны такие сообщества? Как он может их использовать?

- Перед тем, как запустить «Трансформатор», мы провели исследование других бизнес-сообществ – что их объединяет, как они функционируют. Например, мы изучили деятельность одного из крупнейших бизнес-сообществ в мире - Young Presidents’ Organization. Они существуют более 40 лет, в их рядах свыше 25 тысяч предпринимателей. И мы испробовали у себя их технологию – называется она форум-встреча, или форум-сессия.

Формируются группы сроком на год, по 8-10 человек действующих предпринимателей примерно одного уровня дохода или оборота компании. Важно – они не должны быть друзьями, родственниками и конкурентами друг другу. Именно в этих группах люди встречаются, обсуждают рабочие кейсы либо  личные дела. Всё, что происходит на форуме – остаётся на форуме: благодаря конфиденциальности люди могут чувствовать себя в безопасности.

Ещё один момент – участники группы не учат других, не дают советы. Они делятся прожитым опытом и как они поступали в той или иной ситуации, будь то в бизнесе либо в жизни.

И, наконец, ключевая особенность - теория пяти процентов. Человек может рассказать 95% информации о себе кому угодно. Но 5% - самая сокровенная, самая интимная, либо та, в которой человек сам себе не признается - останется тайной даже для самого близкого окружения. И на форумах участники должны обязательно рассказывать о чём-то, что входит в эти 5%. Когда делишься такой информацией, озвучиваешь её – возникает эмоциональная связь, атмосфера становится более искренней, а люди – ближе друг к другу. В этом и есть секрет создания сообщества.

- Так вот почему вы в «Трансформаторе» потом семьями дружите?

- Отчасти, так оно и есть. Но порой форумных встреч более, чем достаточно, и вовсе не обязательно, чтобы люди потом общались и вне клуба.

В клубе мы получаем поддержку в тех или иных ситуациях, можем делиться – это очень важно. Форумы можно назвать своеобразным советом директоров, группой поддержки. Так форум превращается в стратегический инструмент предпринимателя, который помогает решать сложные ситуации и расти. К вопросу, зачем бизнесу нужны такие сообщества.

- У вас же в основном малый и средний бизнес? На встрече было очень много молодых и классных ребят. А старшее поколение, или крупный бизнес, в Клубе состоят?

- Конечно, у нас не только молодёжь. Есть люди из реального сектора, у которых производство, заводы. Но я бы не разделял бизнесменов по возрасту или сфере. Есть такое понятие  - предприниматель нового поколения. Например, один бизнесмен из реального сектора, у него серьёзный бизнес, тысячи сотрудников в подчинении. А у другого бизнесмена совершенно иной подход: он будет хвалиться не количеством сотрудников, а тем, насколько в его компании все бизнес-процессы оптимизированы и как там всё технологично.

Мы тоже за эти идеи – инновации, технологии. Целеустремлённость, экологичность, и социальная ответственность, конечно же. Она у нас вообще выделена в отдельное направление, там ребята занимаются много чем – например, в одном из хосписов помогли сделать ремонт, а затем детскому дому в Рузе собрали денег на большой и надёжный микроавтобус, чтобы дети могли ездить на экскурсии и по интересным местам.

У нас есть представители предыдущего поколения, и им среди молодых в кайф. Есть у нас один бизнесмен, Андрей Буяков. Ему 50, типичный бизнесмен старой закалки, ещё из 90-х. Эти люди закрыты, не склонны общаться, более пессимистичны и не всегда готовы развиваться. Вскоре после того, как Андрей пришел в наш клуб, он закрыл свой старый бизнес и открыл новое направление. Он сделал операцию, которую долго откладывал. Похудел на 36 кг, стал открытым, общительным - все в Клубе его знают. Это мы и называем трансформацией.

- В интернете про «Трансформатор»  чего только не пишут. Критикуют, называют сектантами, но в то же время ваши идеи уже копируют. Как реагируете на то и на другое?

- Что поделать  - лидеры рынка всегда сталкиваются с чем-то подобным. Как реагировать? Наверное, никак. До нас этот рынок никак не развивался. Мы гордимся, что на нас смотрят, и что рынок оживился, потому что предпринимательству нужно расти, развиваться, объединяться. Бороться с конкурентами я не вижу смысла. Разве что в хорошем смысле – быть первыми, и быть первыми с отрывом.

- А что ваши резиденты думают о будущем малого и среднего предпринимательства в России?

- За всю Россию сложно сказать – у нас ведь сообщество предпринимателей, а значит, вокруг будут преимущественно успешные и целеустремленные люди. Я живу в какой-то особой плоскости, наверное. Но, если учесть, что предпринимателей в России с каждым годом становится всё больше, уже говорит о том, что жизнь вокруг кардинально меняется. И, что важно – это не просто предприниматели на уровне «купи-продай», а те, кто создаёт что-то новое, кто продвигает определённые ценности для общества. Высокотехнологичные, экологичные, инновационные, социально ответственные – они и правда, такие. И будущее – именно за ними.

Теги:
Места: Россия
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