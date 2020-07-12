Toyota разворачивает автомобильное производство в полную силу

Бизнес

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Корпорация Toyota планирует возобновить работу всех своих предприятий 13 июля. Ранее производство было приостановлено из-за пандемии.

Заводы корпорации расположенны в 20 странах мира. Ожидается, что последним будет повторно запущен завод Toyota в Венесуэле.

Как отмечает агентство Kyodo со ссылкой на источники в компании, в апреле, объём производства на заводах, построенных за пределами Японии, оказался на 66,2% ниже аналогичного показателя за тот же период 2019 года. При этом, в марте снижение оказалось на отметке около 53% в годовом исчислении, а в первый месяц лета — около 40%.