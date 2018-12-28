ТОП-10 девелоперов элитного и премиум-класса Москвы

В Москве провели исследование, основанное на данных Росреестра по договорам долевого участия.

При составлении рейтинга эксперты учитывали зарегистрированные договоры долевого участия с квартирами и апартаментами за вычетом договоров уступки.

Сделки с дорогим жильем (элит и премиум-класса) составляют совсем небольшой сегмент столичного рынка — всего 3,55%. Однако здесь аккумулируется значительный объем выручки. Эксперты Urbanus.ru оценивают его в 92,7 млрд рублей.

Почти три пятых от общего количества продаж приходится на долю четырех ведущих застройщиков.

Три кита

Состав первой тройки наиболее результативных девелоперов элитного и премиального сегмента остается неизменным в течение всего года — Optima Development (оператор ЖК Prime Park), ГК Монарх (оператор ЖК City Park), Renaissance Development (оператор МФК Neva Towers).

Однако в распределении мест между ними ежеквартально происходит драматичная ротация. По итогам первого полугодия первенство удерживал Renaissance Development, однако динамика сделок во втором квартале уже явно свидетельствовала в пользу его конкурентов: с апреля в июнь в Neva Towers было зарегистрировано 110 сделок, в то время как в City Park – 120, а в Prime Park – 125.

Последний (а вместе с ним и Optima Development) получил статус лидера сегмента уже в следующем квартале. Renaissance Development опустился на вторую строчку, а в четвертом квартале – уже на третью, пропустив вперед ГК Монарх. Тем не менее, Neva Towers остается самым кассовым из премиальных проектов, собрав за 11 месяцев 10,42 млрд рублей.

Семь зубров

Четвертое место в рейтинге занимает компания Sminex. В ее портфель включены три жилых комплекса, которые представляют разные категории дорогой недвижимости. Основную часть сделок (210 из 273) обеспечивает ЖК Jazz, который можно условно обозначить, как «премиум-бизнес». Средний прайс в нем составляет немногим более 18 млн рублей.

В доме «Реномэ» на Новослободской улице средний бюджет лота достигает 52 млн рублей, а стоимость квадратного метра вдвое выше, чем в ЖК Jazz. Это классический премиум. Комплекс «Малая Ордынка 19» расположен в окружении исторической застройки центрального Замоскворечья. Из 23 реализованных квартир бюджет 15 превышает 100 млн рублей. По цене и основным характеристикам проект однозначно атрибутируется как элит-класс.

На пятую и шестую позицию с практически идентичными показателями по количеству ДДУ претендуют девелоперы с широкой специализацией, работающие во всех сегментах рынка — «Донстрой» и Capital Group. Реализация самых дорогих лотов в трех премиальных проектах («Суббота», «Оливковый дом» и стартовавший в 2018-м «Дом на Тишинке») и одном элитном («Жизнь на Плющихе») принесла «Донстрою» 8,79 млрд рублей — более четверти от валовой выручки компании за 11 месяцев. Для Capital Group удельный вес премиальных объектов еще больше. Продажи в небоскребах Capital Towers и клубном доме «Кутузовский XII» дали застройщику около 40% финансовых поступлений

«Интеко» сдала в этом году комплекс элитных апартаментов Balchug Viewpoint на Садовнической набережной и активно привлекала покупателей в проект «Садовые кварталы» (Хамовники), где состоялось 118 сделок, 80 из которых имеет бюджет свыше 50 млн рублей.

AB Development перешла к открытым продажам в ЖК «Вишневый сад». Несмотря на сверхвысокую стоимость квадратного метра (714,61 тыс. рублей) и отсутствие формальной привязки к центру, надежды на спрос оправдали себя. За восемь месяцев зарегистрирован 81 ДДУ, что является очень хорошим результатом для недвижимости такой категории. Покупателей заинтересовала престижность локации (рядом находятся посольский квартал, киностудия «Мосфильм», гольф-клуб, инфраструктура МГУ) и наличие обширных зеленых массивов.

Tekta Group и Stone Hedge вошли в рейтинг, благодаря своим премьерным проектам. Это, соответственно, ЖК Spires в долине реки Сетунь и ЖК Play у Серпуховской Заставы (неподалеку от Данилова монастыря). Обе площадки продемонстрировали уверенный старт, за пять месяцев выйдя на уровень в 70 сделок.

Среди компаний с малым количеством сделок, но при этом реализующих эксклюзивные и очень дорогие объекты следует назвать Vesper и группу ПСН. В структуре продаж Vesper 87,5% лотов стоят дороже 100 млн рублей. За год компания заработала на элитном жилье 6,54 млрд рублей — девятый показатель по сегменту (и первый в рамках собственно элитной категории).

Группа ПСН в основном ассоциируется с масштабными жилыми комплексами, рассчитанными на массовый спрос, но в ее портфеле есть и ЖК «Полянка/44», где цена квадратного метра доходит до 885,5 тыс. рублей. От продажи 23 элитных квартир застройщик выручил 2,46 млрд рублей — примерно столько же, сколько от 400 квартир в микрорайоне «Домашний».

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