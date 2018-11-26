Timeport - надёжно до дрожи

За год с карточек россиян был украден почти миллиард рублей! Как защитить себя и родных от действий мошенников?

Хакеры атакуют крупнейшие банки и суперзакрытые организации по всему миру, мелкие и не очень мошенники так и норовят снять деньги с карт граждан. Кажется, что это всё не про нас, но вот статистика Центробанка: всего за 2017 год мошенники украли с карточек россиян 961 млн рублей!

При этом зачастую банки отказывают потерпевшим в возврате средств по одной очень обидной причине — владелец карты не предпринял всех необходимых действий для того, чтобы её данные не оказались у злоумышленников. И речь тут даже не о таких случаях, когда пин-код пишется на обороте карты «чтобы не забыть» — таких чудаков уже не осталось. Им на замену пришли другие, «прячущие» пин-коды в недрах своих гаджетов и даже «шифрующих» их по своему разумению.

К слову, рынок мобильных приложений им в этом даже помогает: AppStore и Google Market предлагают достаточно широкий ассортимент виртуальных сейфов, большинство из которых объединяет то, что они являются просто «игрушками», технически не способными реально зашифровать принимаемые данные. Действительно толковых продуктов, способных обеспечить конфиденциальность, в этой линейке катастрофически мало — пересчитать их можно едва ли не на пальцах одной руки.

И если продолжать аналогию с пальцами, то средний — для мошенников всех мастей — приложение Timeport. Отечественная разработка, которую уже по достоинству оценили в Apple. Но обо всём по порядку.



На фото: Виктор Сидоров

Знакомьтесь — Виктор Сидоров, основатель и руководитель проекта Timeport (имеет два высших образования – техническое и режиссёрское).

К созданию приложения его привёл не самый приятный случай — уже придя в банк и, отстояв очередь к банкомату, Виктор понял, что забыл пин-код карты. Такое на самом деле бывает у каждого, когда вдруг забываешь нужное слово, пусть на какую-то минуту, но, согласитесь, когда стоишь у банкомата, а за тобой нетерпеливая очередь, на миг забыть заветные четыре цифры — то ещё удовольствие. Наш герой смущённо ретировался, уступив место следующему и… через пару секунд вспомнил пин. И с грустью посмотрел на очередь.



На фото: Роман Ларичев и Егор Сошников

В тот же день Виктор созвонился с друзьями-коллегами Романом Ларичевым и Егором Сошниковым… и в результате небольшого, но продуктивного «мозгового штурма» было решено создать такое мобильное приложение, которое могло бы в критический момент освежить в памяти его владельца нужную информацию и, при этом, не засветить её в, к примеру, переполненном людьми банке. Надо ли говорить, что пин-код, ярко и крупно выведенный на большом экране смартфона в толпе — далеко не лучшее решение…

Не просто защита конфиденциальной информации, но и её безопасное использование — вот что изначально должно было стать и в итоге стало особой «фишкой» нового продукта.

Держатель карты через приложение не видит пин-код сразу, а должен проделать некую нехитрую манипуляцию, которая займёт считанные мгновения и при этом многократно снижает риск «засвета». Но и это ещё не всё: если вдруг злоумышленник вырвет смартфон из рук — приложение тут же закроется, разработчикам удалось сделать его чувствительным к дёрганьям и тряске девайса. Конечно, это немного затруднит использование приложения «с бодуна», но мы в любом случае не советуем совершать любые финансовые операции в таком состоянии. Так что, можно сказать, что создатели Timeport своим изобретением и тут предоставили держателям карт очень полезный бонус. Тем более что такой опции нет больше нигде.



На фото: Виктор Сидоров

Пользовательские данные защищены при помощи сертификата AES-256, за которым разработчикам пришлось отправиться через Атлантику. «Когда мы начинали работать над приложением, между Россией и США были ещё более менее нормальные отношения, не было скандалов с русскими хакерами, — вспоминает Виктор. — Я написал письмо в организацию, которая занимается выдачей сертификатов защиты, мы отослали им часть кода, они проверяли описание программы, чем именно мы должны заниматься, потом были ещё переписки, после которых они, наконец, выслали нам номер этого цифрового сертификата. Но его ещё нужно было предоставить в компанию Apple — без него нашу разработку просто не пропустили бы. И там ещё уже полученный сертификат проверяли. В итоге первую версию с учётом доработок и чистки всех багов нам удалось выпустить на рынок уже в январе 2015-го, хотя планировали успеть к новогодним распродажам. Но зато теперь Timeport — одно из самых защищённых в мире приложений для хранения конфиденциальных данных».

К слову создатели приложения подумали и о тех, кто уже хорошо дружит с криптовалютой — все преимущества защищённого приложения совсем скоро можно будет в полной мере использовать и в работе с криптокошельком. Но уже сейчас возможности Timeport по достоинству оценят любители самых горячих селфи, которые не всегда должны попадать в открытое интернет-пространство. В приложении предусмотрена возможность хранения фото, видео и других важных документов в закрытом режиме, только в рамках приложения. Дело в том, что разработанная нашими соотечественниками программа не взаимодействует с серверами в принципе, а значит, «компромату» будет просто некуда утекать. Эх, если бы бедняжка Лоуренс знала…

Ну и, на десерт, информация для эстетов. Timeport — это, как минимум, просто очень красиво. Создатели приложения здесь следовали философии Стива Джобса «дизайн прежде всего». Они ушли от уже опостылевшего минимализма и, более того, сделали приложение по умолчанию в тёмной цветовой гамме, чтобы оно ещё лучше смотрелось на новых устройствах Apple. К слову, такое старание авторов Timeport в Купертино (один из городов Кремниевой долины) также особо оценили.

Но и для обладателей продукции на Андроиде есть хорошие новости. В недалёком будущем это приложение будет доступно и им. Как заверяет Виктор Сидоров и его коллеги, работа над этим уже кипит.

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