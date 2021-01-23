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Tesla будет судиться с бывшим сотрудником из-за секретных данных

Кирилл Савушкин
23 января, 2021 10:24
1 мин
Кирилл Савушкин
23 января, 2021 10:24
1 мин
Photo
Flickr

Компания-производитель электромобилей Tesla обратилась в суд с иском против Алекса Хатилова, некогда работавшего в компании в должности инженера-программиста.

Как утверждают в корпорации, уже спустя три дня после приема на работу, Хатилов начал похищать файлы и загружать их на собственное облачное хранилище. Всего могло быть украдено порядка 26 тыс. файлов.

Как передает РБК, через Хатилова, конкуренты компании могли узнать, «какие системы Tesla считает важными и ценными для автоматизации». Сам Хатилов придерживается версии о случайном копировании 26 тысяч файлов.

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иск
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