Tesla будет судиться с бывшим сотрудником из-за секретных данных

Бизнес

Компания-производитель электромобилей Tesla обратилась в суд с иском против Алекса Хатилова, некогда работавшего в компании в должности инженера-программиста.

Как утверждают в корпорации, уже спустя три дня после приема на работу, Хатилов начал похищать файлы и загружать их на собственное облачное хранилище. Всего могло быть украдено порядка 26 тыс. файлов.

Как передает РБК, через Хатилова, конкуренты компании могли узнать, «какие системы Tesla считает важными и ценными для автоматизации». Сам Хатилов придерживается версии о случайном копировании 26 тысяч файлов.