Навести порядок на микрофинансовом рынке

До 1 мая президент России Владимир Путин поручил Центральному банку и правоохранительным органам принять меры, чтобы предотвратить неправомерные действия, то есть мошенничество, нелегальных микрофинансовых организаций (МФО) в отношении граждан.

Очевидно, что текущие меры должного эффекта не дают.

В 2018 году ЦБ зафиксировал рост числа «черных» кредиторов в 1,7 раза, выявив в стране 2,3 тысяч подобных организаций

Исследование комитета по безопасности СРО «МиР» (объединяет свыше 1 тысячи МФО) дает еще более масштабную картину теневого бизнеса: на конец 2018 года в России действовали около 6,5 тысяч нелегальных МФО, которые за прошлый год выдали кредитов и займов на 115 млрд рублей, или на 15% больше, чем годом ранее.

Таким образом, получается, что темпы роста теневого рынка сопоставимы с динамикой легального.

Бороться с «неправомерными действиями» предлагается двумя способами: ужесточением административной ответственности или переводом нелегального микрокредитования в разряд уголовных преступлений. По крайней мере, именно такие варианты обсуждались на недавней встрече президента и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Какой из них представляется более действенным?

Сегодня за незаконное кредитование предусмотрена административная ответственность. Это штраф в размере 20–50 тысяч рублей для должностных лиц и 200–500 тысяч рублей для компаний.

Можно не сомневаться, что эти суммы несопоставимы с прибылями нелегальных МФО

Выступая против чрезмерной закредитованности населения, государство последовательно создавало систему правовых норм, ограничивающих возможности кредитных организаций и МФО. Например, еще несколько лет назад размер предельной задолженности клиента мог в 4 раза превышать сумму, которую он изначально занял.

Сейчас лимит составляет 2,5 раза; а с 1 января следующего года – полтора. Уменьшаются и максимальные процентные ставки по потребительским займам и кредитам. С 1 июля этого года они не должны превышать 1% в день для займов до 30 тысяч рублей на срок до месяца. Однако все эти ограничения касаются только легальных участников рынка. «Черным» кредиторам закон не писан.

Парадокс последних лет заключается как раз в том, что закручивание гаек фактически бьет по законопослушным компаниям и ставит их в неравное положение по сравнению с мошенниками. Таким образом, для наведения порядка на рынке сегодня требуется не ужесточение нормативной базы, а целенаправленная борьба с теми, кто закон нарушает. Именно поэтому, помимо Центрального банка, к процессу активно привлечены силовые ведомства.

На первый взгляд, резкое увеличение штрафов кажется весьма действенным механизмом борьбы с теневым рынком. Но только на первый. Во-первых, решения гражданских и арбитражных судов в России, к сожалению, выполняются плохо. К тому моменту, когда на руках у правоохранительных органов окажется исполнительный лист, мошенническая фирма испарится, не оставив ни единого рубля на счете.

Во-вторых, сами правоохранительные органы, как правило, в меньшей степени мотивированы на борьбу с административными правонарушениями, чем с уголовными.

Между тем установить факт незаконного кредитования гораздо сложнее, чем, скажем, выписать штраф за превышение скорости на дороге

Выдача займов – это предусмотренная гражданским кодексом операция, и любой человек или организация могут предоставить ссуду кому угодно, опираясь на принцип свободы гражданского договора. Например, никто не осудит вас, если вы одолжите деньги соседу. Чтобы провести грань между добрососедской помощью и «черным» кредитованием, правоохранителям придется доказать регулярность подобной деятельности, а значит, зафиксировать как минимум несколько кредитных сделок, осуществленных одним и тем же лицом или организацией.

Другой вариант – перевести борьбу с нелегальными МФО в уголовную плоскость

Сегодня в России ежегодно регистрируются сотни уголовных дел против мошенников, которые берут займы, изначально не собираясь их отдавать, например, по поддельным документам на чужое имя. Если можно получить срок за мошенничества в отношении МФО, то почему бы не судить по всей строгости уголовного кодекса за незаконную выдачу займов? Например, по статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», предусматривающей наказание за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии, то есть специального разрешения, в случаях, когда такая лицензия обязательна. А может, по какой-то другой статье, которую еще предстоит написать.

К уголовным делам правоохранительные органы, да и сами нарушители относятся гораздо серьезнее: получить реальную судимость и срок отбывания наказания в местах лишения свободы страшнее, чем быть приговоренным к штрафу. По крайней мере, для многих псевдофинансистов это станет серьезным поводом задуматься, стоит ли переступать закон.

Полагаю, многие легальные компании, состоящие в том же СРО «МиР», охотно поддержат внедрение уголовной ответственности. Ведь они, как и заемщики, тоже страдают от действий «черных» кредиторов. Дело не только в том, что компании теряют клиентов, которые могли бы прийти к ним. Дело – в репутации.

Когда глава государства призывает навести порядок в микрофинансировании, рядовому потребителю кажется, будто весь рынок заполонили мошенники

Хотя в действительности нормальный микрофинансовый бизнес – это эффективный финансовый инструмент, который позволяет людям жить лучше. Без образования безнадежных долгов, навязчивых телефонных звонков, угроз и прочих «неправомерных действий».

Автор: Андрей Пономарев, генеральный директор финансовой платформы Webbankir