Технология онлайн-платежей как средство развития бизнеса
Технология онлайн-платежей как средство развития бизнеса

Подводим краткие итоги года в области интернет-эквайринга

Аналитики платежного сервиса CloudPayments подвели итоги года в области интернет-эквайринга.

В 2018 году интернет-эквайринг в России вышел на новый виток развития: технология уже хорошо освоена как банками и сервисами, так и потребителями, но при этом продолжается ее масштабирование и совершенствование.

Размер рынка онлайн-платежей в России в 2019 году оценивается более чем в 1,4 млрд рублей. Можно ожидать, что в следующем году 25-30% всех покупок будут совершаться онлайн, при ежегодном приросте этого показателя на 20%. В крупных городах доля оплат онлайн еще выше: увеличивается количество людей, которые предпочитают приобретать большую часть товаров и услуг в сети, в настоящий момент 40% россиян пользуются этой возможностью.

Различия в уровне популярности интернет-платежей очень существенны в зависимости от региона: до 45% оплат совершается в Москве, в Санкт-Петербурге — около 10%, еще 13% покупок приобретается в интернет-магазинах таких городов как Краснодар, Самара, Нижний Новгород, Новосибирск и Екатеринбург.

В регионах интернет-эквайринг распространен в меньшей степени, хотя развитие технологий также влияет на местный бизнес. Однако, некоторые услуги, которые легко можно получить в Москве или Петербурге, практически не представлены в малых городах, например, доставка продуктов или сувенирной продукции, каршеринги.

На развитие рынка заметно влияет все большая простота использования сервисов онлайн-платежей. Одновременно с ростом объема транзакций постепенно снижается средний чек: покупки совершаются все чаще, в том числе на небольшие суммы до 300 рублей. Оплатить можно и с мобильного телефона: объем платежей в этой категории увеличился за год на 148%.

В 2018 году особенно заметным стало развитие платежей с помощью Apple Pay и Google Pay: несмотря на то, что пока далеко не все потребители используют эту технологию, за последние шесть месяцев объем оплат с помощью этих сервисов удвоился и продолжает расти, хотя Apple Pay существенно превосходит по популярности альтернативные сервисы в настоящий момент.

Самым популярным продуктом остается виджет — простая платежная форма с быстрой установкой. 

На втором месте по популярности Checkout — полностью интегрированное платежное решение. Рекуррентные платежи (регулярное безакцептное списание денежных средств с карты) чаще всего используют благотворительные фонды, образовательные платформы и спортивные клубы — в общем обороте они составляют не такую значительную долю, однако возможность подключения данной услуги важна для платежного сервиса, и в ней заинтересованы многие компании.

Данная опция также часто сочетается с другими формами платежей. В этом году возросла роль рекарринга — платежей, привязанных к токену карты клиента — в первую очередь благодаря росту оборота каршеринговых сервисов, а также сервисов доставки быстрого питания.

Стоит отметить, что развитие интернет-эквайринга невозможно без синергии с другими сервисами: чем лучше становится доставка товаров, чем популярные различные интернет-услуги, тем больше шансов на быстрый рост и развитие технологий онлайн-платежей.

Автор: Светлана Орлова, CloudPayments

Теги:
Места: Россия
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