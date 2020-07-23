Татарстан просит разрешения на создание свободной зоны торговли

Бизнес

Фото: Pixabay

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил министру финансов России Антону Силуанову рассмотреть возможность создания в республике свободной торговой зоны.

Минниханов убежден в том, что Татарстан имеет все необходимые условия для создания бондовой зоны. Это высокая степень подготовки логистической инфраструктуры, оптимальное географическое расположение и поддержка республиканских органов власти.

Как поясняется, свободная бондовая зона В2В2С для трансграничной интернет-торговли может быть создана в рамках эксперимента отдельной свободной экономической зоны. Правительство республики со ссылкой на экспертов заявляет, что при введении единой таможенной ставки 6,5% для всей продукции, поступающей в бондовую зону В2В2С, доходы бюджета могут превысить 17 млрд рублей в год при обработке импорта в почтовых отправлениях

Отметим, что если Силуанов поддержит идею главы Татарстана, то республика станет первой в России обладательницей свободной тороговой зоны. Министерство финансов на данную инициативу пока не отреагировало.