Бизнес

Kremlin.ru

Арбитражный суд Московской области удовлетворил косвенный иск акционеров «Совхоза им. Ленина» признании недействительной решения об избрании и наделении Павла Грудиниа полномочиями директора предприятия.

Суд одновременно с решением о признании незаконным назначения Павла Грудинина на должность также принял решении о признании незаконными и иных действий – избрания набсовета предприятия, выбора аудиторской организации, о также решения о распределении дивидендов за прошедшие годы.

Ранее суд по другому делу отказал Павлу Грудинину в удовлетворении апелляционной жалобы на решение суда о взыскании с фермера-коммуниста одного миллиарда долларов российских рублей, сообщает издание «Московский комсомолец».

Акционеры, боровшиеся с Павлом Грудининым высоко оценивают решение суда и утверждают о том, что решение подтверждает то, что фермер-коммунист не является «крепким хозяйственником».

Ранее сообщалось, что бизнес Павла Грудинина в очередной раз хотят «задушить».