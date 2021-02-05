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Структуре «Норильска» предстоит крупно раскошелиться по решению суда

Кирилл Савушкин
5 февраля, 2021 15:17
1 мин
Кирилл Савушкин
5 февраля, 2021 15:17
1 мин
Photo
Flickr

В Красноярском крае, суд вынес вердикт, согласно которому, входящая в «Норникель» компания выплатит более 146 млрд 177 млн рублей, в качестве возмещения вреда, причиненного масштабным разливом топлива в прошлом году.

Генпрокуратура, при этом, обязуется взять на контроль восстановление пострадавшей от катаклизма природы, а также утилизацию промотходов.

Как стало известно ранее, Роскомнадзор оценил нанесенный «Норникелем» ущерб в 148 млрд рублей. Сама компания приводила гораздо более низкие цифры.

Как передает «Росбалт», большая часть суммы пойдет в федеральный бюджет, небольшой процент достанется городскому бюджету Норильска.

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Красноярский край
Норникель
разлив нефти
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