Структуре «Норильска» предстоит крупно раскошелиться по решению суда

Бизнес

В Красноярском крае, суд вынес вердикт, согласно которому, входящая в «Норникель» компания выплатит более 146 млрд 177 млн рублей, в качестве возмещения вреда, причиненного масштабным разливом топлива в прошлом году.

Генпрокуратура, при этом, обязуется взять на контроль восстановление пострадавшей от катаклизма природы, а также утилизацию промотходов.

Как стало известно ранее, Роскомнадзор оценил нанесенный «Норникелем» ущерб в 148 млрд рублей. Сама компания приводила гораздо более низкие цифры.

Как передает «Росбалт», большая часть суммы пойдет в федеральный бюджет, небольшой процент достанется городскому бюджету Норильска.