Строительный рынок недвижимости ожидает встряска
Строительный рынок недвижимости ожидает встряска

Как начнется 2019 год для российских граждан на рынке жилья?

Пришло время подвести итоги года по рынку недвижимости России за 2018 год, а также рассмотреть тенденции его роста и развития в будущем году. Какие важные события произошли на рынке в нынешнем году и как они повлияют на рынок в новом году?

Директор по продажам RDI, спикер Валерий Кузнецов рассказал о наиболее важных событиях для строительного рынка.

По его мнению, первое место по праву занимают изменения в 214-ФЗ, начиная от дополнения требования к строительным компаниям и заканчивая кардинальными новшествами в финансировании жилищного строительства.

Валерий Кузнецов  отмечает, что законодательные изменения и падение спроса могут существенно перекроить не только московский, но и общероссийский рынок жилья.

Падение покупательского спроса

В октябре и ноябре прошлого года на первичном рынке Ленинского района Московской области заключили 1277 и 1217 сделок по купле-продаже недвижимости. Пик продаж этого года пришелся на весну, тогда он едва превышал 1000 квартир ежемесячно, а начиная с летних месяцев число сделок держалось в районе 900.

Валерий Кузнецов  поясняет, что к концу года наметилось дальнейшее снижение, так как в ноябре продажи упали до рекордной за последние два года отметки 867.

«Снижавшаяся в течение года ставка по ипотеке поддержала спрос на первичном рынке жилья, так как подавляющее большинство клиентов (до 85%) приобрели жилье с привлечением кредитных денег. Однако влияния этого фактора не хватило для поддержания постоянного спроса».

Покупательские симпатии

Эксперт убежден, что покупательские симпатии перераспределились в сторону более высокой степени готовности недвижимости, наличия ремонта и даже меблировки.

«После шумихи, вызванной событиями вокруг UrbanGroup, покупатели с большей осторожностью стали заключать сделки на низкой и средней стадиях готовности, отдавая предпочтение объектам, которые в течение небольшого времени будут введены в эксплуатацию. В пользу этого говорит и то, что больше половины покупателей приобрели квартиры с предчистовой или чистовой отделкой. В начале года таких сделок было меньше – чуть больше одной трети от общего количества. В будущем году доля квартир с отделкой на первичном рынке будет продолжать расти. Для российского рынка это тренд довольно новый, а для мирового – стандартная практика. Поэтому мы ожидаем, что российские покупатели в этом смысле не будут отличаться от западных, и будут отдавать предпочтение квартирам, готовым к проживанию», - заключает Валерий Кузнецов.

Прогноз на 2019 год

По данным Росстата, за три квартала этого года введено в эксплуатацию 45,5 млн кв. метров жилья, что почти на 2% меньше, чем в прошлом году. Если оценивать число построенных квартир, то ситуация еще более сложная: 613,6 тысяч против 677,9 тысяч в прошлом году, то есть падение составило почти 10%.

Разница между показателями вполне объяснима: застройщики увеличивали площадь жилья, опираясь на данные опроса «Дом.рф» и ВЦИОМ. При этом количество построенных квартир снижается второй год подряд, а число введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья уменьшается уже третий год. И это на фоне снизившейся ставки по ипотеке.

«С учетом законодательных инициатив и 2019 год станет для рынка жилищного строительства этаким рубиконом, который смогут перейти лишь сильные девелоперы с отлаженными бизнес-процессами, стабильным бизнесом, и с опытным и квалифицированным руководством», - отметил Валерий Кузнецов.

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Места: Россия
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