Строительный рынок недвижимости ожидает встряска

Пришло время подвести итоги года по рынку недвижимости России за 2018 год, а также рассмотреть тенденции его роста и развития в будущем году. Какие важные события произошли на рынке в нынешнем году и как они повлияют на рынок в новом году?

Директор по продажам RDI, спикер Валерий Кузнецов рассказал о наиболее важных событиях для строительного рынка.

По его мнению, первое место по праву занимают изменения в 214-ФЗ, начиная от дополнения требования к строительным компаниям и заканчивая кардинальными новшествами в финансировании жилищного строительства.

Валерий Кузнецов отмечает, что законодательные изменения и падение спроса могут существенно перекроить не только московский, но и общероссийский рынок жилья.

Падение покупательского спроса

В октябре и ноябре прошлого года на первичном рынке Ленинского района Московской области заключили 1277 и 1217 сделок по купле-продаже недвижимости. Пик продаж этого года пришелся на весну, тогда он едва превышал 1000 квартир ежемесячно, а начиная с летних месяцев число сделок держалось в районе 900.

Валерий Кузнецов поясняет, что к концу года наметилось дальнейшее снижение, так как в ноябре продажи упали до рекордной за последние два года отметки 867.

«Снижавшаяся в течение года ставка по ипотеке поддержала спрос на первичном рынке жилья, так как подавляющее большинство клиентов (до 85%) приобрели жилье с привлечением кредитных денег. Однако влияния этого фактора не хватило для поддержания постоянного спроса».

Покупательские симпатии

Эксперт убежден, что покупательские симпатии перераспределились в сторону более высокой степени готовности недвижимости, наличия ремонта и даже меблировки.

«После шумихи, вызванной событиями вокруг UrbanGroup, покупатели с большей осторожностью стали заключать сделки на низкой и средней стадиях готовности, отдавая предпочтение объектам, которые в течение небольшого времени будут введены в эксплуатацию. В пользу этого говорит и то, что больше половины покупателей приобрели квартиры с предчистовой или чистовой отделкой. В начале года таких сделок было меньше – чуть больше одной трети от общего количества. В будущем году доля квартир с отделкой на первичном рынке будет продолжать расти. Для российского рынка это тренд довольно новый, а для мирового – стандартная практика. Поэтому мы ожидаем, что российские покупатели в этом смысле не будут отличаться от западных, и будут отдавать предпочтение квартирам, готовым к проживанию», - заключает Валерий Кузнецов.

Прогноз на 2019 год

По данным Росстата, за три квартала этого года введено в эксплуатацию 45,5 млн кв. метров жилья, что почти на 2% меньше, чем в прошлом году. Если оценивать число построенных квартир, то ситуация еще более сложная: 613,6 тысяч против 677,9 тысяч в прошлом году, то есть падение составило почти 10%.

Разница между показателями вполне объяснима: застройщики увеличивали площадь жилья, опираясь на данные опроса «Дом.рф» и ВЦИОМ. При этом количество построенных квартир снижается второй год подряд, а число введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья уменьшается уже третий год. И это на фоне снизившейся ставки по ипотеке.

«С учетом законодательных инициатив и 2019 год станет для рынка жилищного строительства этаким рубиконом, который смогут перейти лишь сильные девелоперы с отлаженными бизнес-процессами, стабильным бизнесом, и с опытным и квалифицированным руководством», - отметил Валерий Кузнецов.

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