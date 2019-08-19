We evolute от ГК «Основа» и Физтехпарка выходит на международный уровень

Проект глобальной экосистемы технопарков WEvo был представлен 18 августа 2019 г. в Оренбурге на Международном молодежном образовательном форуме «Евразия Global».

Проект ГК «Основа» и Физтехпарка WEvo (We evolute) это глобальная цифровая экосистема IT-парков с возможностью проживания, образования, развития и досуга. Экосистема предполагает единую информационно-аналитическую и инвестиционную платформу, благодаря которой создаются благоприятные условия для трансграничного ведения цифрового бизнеса. Партнерами проекта по продвижению являются Международная молодежная палата JCI и Московский физико-технический институт.

На одной из секций форума, в рамках беседы о цифровом будущем, Вице-президент Европейского сената JCI Дмитрий Афанасьев рассказал о глобальных мегатрендах и уникальных современных технологиях. В качестве основного примера был широко представлен проект WEvo.

Проект заинтересовал иностранные делегации из Индии и Германии, был проведен ряд встреч и намечены шаги по дальнейшему сотрудничеству.

JCI (Junior Chamber International, Международная молодёжная палата) — некоммерческая организация, объединяющая свыше двухсот тысяч людей в возрасте от 18 до 40 лет более чем в ста странах мира.

Московский физико-технический институт — один из ведущих технических вузов России, готовящий специалистов в области теоретической и прикладной физики, математики, информатики и смежных дисциплин.

ГК «Основа» образована в 2016 году и занимается инвестициями в коммерческую недвижимость, строительством, развитием и внедрением передовых технологий: от блокчейна и проектов в области искусственного интеллекта, до транспортных систем нового поколения и концепции «умный дом».