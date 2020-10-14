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Стало известно о конкуренте «Яндекса» в борьбе за приобретение банка «Тинькофф»

Антон Мельников
14 октября, 2020 21:02
1 мин
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Youtube / вДудь

Согласно источникам издания The Bell, банк «Тинькофф» вместо «Яндекса» может купить телекоммуникационная компания «МТС».

Сообщается, что «МТС» начала интересоваться приобретение холдинга TCS Group, в который входит банк «Тинькофф». При этом СМИ сообщали, что необходимы для сделки средства компании «МТС» может предоставить «Сбербанк».

«Такая сделка рассматривалась в качестве варианта создания "мягкого консорциума" между госбанком, МТС и TCS», — прокомментировали источники появление «Сбербанка» в сделке.

О переговорах между «МТС» и TCS Group изначально сообщили некоторые Telegram-каналы. ФБА «Экономика сегодня» сообщает, что на данный момент переговоры по возможной сделке не окончены, а «МТС» своё решение не озвучил.

Ранее стало известно, что глава Сбербанка Герман Греф покинет совет директоров «Яндекса».

темы
Сбербанк
Олег Тиньков
Яндекс
МТС
Тинькофф банк
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