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Стал известен самый довольный в период пандемии россиянин

Кирилл Савушкин
16 июля, 2020 14:51
1 мин
Photo
Flickr

Стало известно имя наиболее разбогатевшего за период пандемии российского бизнесмена. Им оказался миллиардер Сулейман Керимов.

Состояние Керимова увеличилось с начала апреля на сумму около $8.8 млрд. В Forbes объясняют такой успех подорожанием акций золотодобывающей компании «Полюс», в управление которой вовлечена семья Керимова.

После своего увеличения почти в два раза, нынешнее состояние бизнесмена оценивается экспертами в $18.8 млрд. Это позволяет ему занять 7-ю строчку в рейтинге богатейших российских предпринимателей.

темы
Forbes
миллиардер
Сулейман Керимов
1 мин