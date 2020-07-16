Стал известен самый довольный в период пандемии россиянин

Бизнес

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Стало известно имя наиболее разбогатевшего за период пандемии российского бизнесмена. Им оказался миллиардер Сулейман Керимов.

Состояние Керимова увеличилось с начала апреля на сумму около $8.8 млрд. В Forbes объясняют такой успех подорожанием акций золотодобывающей компании «Полюс», в управление которой вовлечена семья Керимова.

После своего увеличения почти в два раза, нынешнее состояние бизнесмена оценивается экспертами в $18.8 млрд. Это позволяет ему занять 7-ю строчку в рейтинге богатейших российских предпринимателей.