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«Спасителя» Олега Дерипаски признали руководителем преступного сообщества

Лилия Караева
13 июля, 2020 13:26
2 мин
Анатолий Быков
Кадр из видео на YouTube

Бизнесмена Анатолия Быкова признали лидером организованного преступного сообщество (ОПС). Доказано, что с 1993 по 1995 годы он сплотил вокруг себя преступные группы Красноярского края, чтобы стать лидером в криминальной среде региона.

Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России. По данным следствия, Быков установил внутреннюю дисциплину внутри ОПС, а за ее нарушение применялись санкции. Он курировал деятельность преступных групп, разделял сферы влияния и распределял доходы.

Бизнесмену предъявлено обвинение по статье 210 Уголовного кодекса - «Организация преступного сообщества».

Быкова задержали в мае по обвинению в убийстве двух жителей Красноярска в 1994 году. Показания против него дал Владимир Татаренков - киллер, осужденный на 13 лет.

По некоторой информации, в 1995 году Быков «спас» бизнесменов Олега Дерипаску и Владимира Лисина от покушения Татаренкова. Он узнал о подготовке нападения в последний момент и велел все отменить.

темы
криминал
бизнесмен
Анатолий Быков
Олег Дерипаска
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