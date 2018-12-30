Советы профессионала по взятию микрозайма в России

Что такое «микрозайм»? Как правило, это заем на сумму до 1,5 млн рублей. Исходя из объема, такой продукт интересен в основном малому бизнесу. Соответственно с высокой долей вероятности данная организация или ИП находятся на УСН или патенте.

В случае если срок деятельности более 1 года, рекомендация одна - идите в банк. Он предложит коробочные продукты для микро-бизнеса, где стоимость финансирования может составить 15-30% годовых.

Директор ООО МКК «Силовики. Финанс» и бренда «Деньги здесь» Алексей Кравцов обращает внимание на многие условия при получении микрозайма в условиях российской специфики.

Он отмечает, что первое, на что стоит при получении займа - аннуитетный платеж, что крайне невыгодно при «перехватывании» средств на незначительный период времени. МФО (от 30 до 120% годовых) или p2b-платформы (в среднем от 25 до 45%) интересны в случае условной «молодости» предприятия и/или невозможности предоставить банку весь пакет документов.

Деньги от МФО дороже, но условия чаще всего лояльнее. Крайне важно читать внимательно условия договора и четко рассчитывать стоимость таких денег.

Часто первая мысль у предпринимателя - потребительский кредит. Множество бизнесов в России открыто благодаря этому инструменту. Сейчас можно получить и 12% годовых, но здесь есть важный момент – аннуитет. Это значит, что стоимость финансирования в первый месяц может составить более 50% годовых, поэтому для закрытия краткосрочных кассовых разрывов этот вариант не подходит.

Многие банки сейчас могут сами предложить вам тот же овердрафт, если видят обороты компании более 6 месяцев (так действует «Тинькофф»). Важно помнить, что все без исключения крупные банки установили заградительный тариф на перечисление средств физическим лицам, следовательно, если берете кредит на юридическое лицо, тратить его наличным способом будет дорого.

Судя по тенденциям этого года, Центральный банк «толкает» микрофинансовые институты в сегмент кредитования бизнеса. Почему? МФО все больше становятся похожими на банки.

В 2018 все подобные организации переведены на единый план счетов, в соответствии с которым ранее учет вели только представители банковского бизнеса. Введено ограничение предельного размера процентов по кредитам и займам; продолжающаяся консолидация банковского сектора вкупе с событиями 2014 года существенно ухудшили ситуацию; менее активно, но все же ЦБ продолжает отзыв лицензий у коммерческих банков.

Даже крупные игроки обращают внимание на рынок МФО – «Сбербанк» открыл и успешно развивает свою микрофинансовую дочку «Выдающиеся кредиты». На рынок стали выходить p2b-платформы, которые как «неправильный» Робин Гуд берут деньги у «физиков» и отдают «юрикам». Робин Гуд привлекает деньги под 15-25% и отдает от 30% годовых.

Эти платформы имеют специализацию «Penenza» – финансирование госконтрактов, «Car Money» – кредитование под залог транспортных средств, «Альфа-поток» – кредитование на пополнение оборотных средств. Подобного рода институты заняли уверенный кусок рынка в США и Европе. Главное здесь для России – не повторить историю Китая, где национальный банк рвет волосы на голове и пытается навести порядок с тем, что было сделано в годы бурного роста.

Если давать оценку направлению микрозаймов для бизнеса – этот инструмент в скором времени займет приличную долю рынка, поскольку малый бизнес уже сейчас не всегда может получить живые деньги в банковских институтах в необходимых объемах. Также останется существенная проблема для развития МФО – высокая стоимость фондирования (привлечения капитала) из-за низкого доверия.

Автор: Алексей Кравцов, директор ООО МКК «Силовики. Финанс», бренд «Деньги здесь»

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