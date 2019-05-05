Как составить консервативный портфель
Фото: Regnum, Автор: Анна Красноперова

Фото: Regnum, Автор: Анна Красноперова

На что обращать внимание и с помощью каких активов диверсифицировать риски

Перед любым инвестором стоит важный вопрос: сохранить или приумножить? Любые вложения – это риски. Разница лишь в том, насколько вы к ним готовы. Если цель инвестирования – получить доходность выше, чем в банке, и сберечь свои нервы, составляйте консервативный портфель. 

В этой статье редакция финтех-компании DTI Algorithmic — рассказывает, как сохранить средства, минимизировав потери. Вы узнаете, на что обращать внимание и с помощью каких активов диверсифицировать риски.

Не кладите все яйца в одну корзину

Главный совет начинающему инвестору: «Помни о диверсификации!».

Любые инвестиции всегда связаны с рисками, поэтому в первую очередь старайтесь максимально обезопасить личный капитал. Добиться этого можно, составив диверсифицированный портфель.

Окей, гугл, как это делать?

Диверсифицировать риски — значит распределить инвестиции внутри портфеля в разные рынки, отрасли, инструменты. Цель — максимально снизить их зависимость друг от друга. Зависимость в финансовой теории называется «корреляция». Простыми словами — это то, насколько равно- или разнонаправленно двигаются цены на выбранные активы в зависимости от ситуации на рынках.

Почему важно составлять портфель из некоррелируемых инструментов, поясним на примерах.

Когда снижаются цены на нефть, падают и акции нефтяных компаний, потому что у них положительная корреляция и схожие отраслевые риски. Если ваш портфель состоит только из нефтяных активов, то в этой ситуации он просядет. Чтобы уменьшить просадку, в портфель добавляют другие инструменты, которые менее подвержены ситуации на нефтяном рынке.

Сотрудница энергетической компаний Enron вложила в ее акции все свои пенсионные сбережения. Женщина была уверена, что с такой успешной компанией ничего не произойдет. Позднее выяснилось, что фирма манипулировала своей отчетностью, и ее акции обесценились. А женщина потеряла не только работу, но и все свои накопления.

В идеальном мире диверсифицированный портфель включает в себя акции, облигации, металлы, валюты и криптовалюты, недвижимость. К сожалению, такой диверсификации достичь сложно и дорого, поэтому обычно портфель составляют из некоррелируемых акций, облигаций и валют.

Не вводите себя в заблуждение, что просадок можно полностью избежать, если провести достаточно эффективную диверсификацию. На рынок влияет огромное количество показателей, их все невозможно учесть. Просто помните о том, что не стоит класть все яйца в одну корзину.

Риск и доходность – два столпа инвестора

Любой инвестор работает с двумя показателями – риском и доходностью. В случае с консервативным портфелем речь пойдет о минимизации потерь – позволительно потерять около 3% от общей суммы. Это та цифра, к которой морально готовы люди, инвестирующие с целью сохранить накопления. В денежном эквиваленте это примерно 30 тысяч рублей на один миллион.

Помните, что низкие риски предполагают невысокую доходность. Возникает вопрос: зачем вообще инвестировать, если можно просто положить деньги на вклад и забыть о них? Ответ такой — даже невысокая инвестиционная доходность выше банковской. Инвесторы получают премию за риск. Если оптимально составить диверсифицированный портфель, доходность будет в среднем выше, чем по вкладам.

Если не хотите разбираться сами, доверьте это управляющей компании – они возьмут комиссию, но сделают все за вас.

Открываем счёт у иностранного брокера

Люди подвержены экономическим рискам страны, в которой живут.

Если вы живёте в России и получаете зарплату в рублях, у вас есть валютный риск. Скорее всего, у вас еще есть какая-то недвижимость в России, рублевые счета в банках, прочие активы. Выбирая с таким багажом российский фондовый рынок, вы кладете все яйца в одну корзину: у вас все активы в рублях, вы хотите еще и свободные средства подвергнуть валютному и страновому риску, который сейчас достаточно велик.

При этом в России мало публичных компаний. На Московской и Санкт-Петербургской биржах торгуется менее 300 акций российских компаний и более 500 иностранных. Для сравнения, на одной из бирж США, NYSE, обращается более 3 тысяч акций не российских эмитентов.

Большая часть российских эмитентов связана с сырьем, поэтому их акции двигаются в одном направлении. При этом многие из них ведут себя не рыночно — слабо реагируют на выпуск финансовой отчетности и другие корпоративные события. Это означает, что даже без санкций на российском рынке сложно составить диверсифицированный портфель.

Поэтому рекомендуем открывать счет у иностранного брокера. Лучше сразу идти к американскому.

Составляем консервативный портфель

Начинающий инвестор может выбрать следующие пропорции инструментов для консервативного портфеля:

  • 55% облигаций;
  • 25% акций;
  • 20% наличных денег.

Разберем подробнее каждый из них и подскажем, на что обратить внимание при выборе.

55% — в облигации

Инвестиции в облигации – это займ государству или компании. Покупая облигацию, вы становитесь кредитором. Когда срок обращения такой ценной бумаги закончится, вы получите не только ее номинальную стоимость, но и установленные проценты.

Присмотритесь к бондам надежных государств. Оценивают надежность международные рейтинговые агентства. Крупнейшие – Moody’s, Standard & Poor’s (S&P), Fitch. Рейтинги, которые они выставляют государствам, публикуются на сайте tradingseconomics.com. Как вариант, можете 45% портфеля вложить в американские трежерис и еще 10% – в облигации других надежных государств.

При выборе облигаций обращайте внимание на финансовое состояние эмитента, его рейтинги, доходность, сроки до погашения. Слишком длинные облигации брать не стоит — ситуация в экономике может измениться, текущая доходность может оказаться недостаточной. Удобно фильтровать бонды в терминалах Thomson Reuters или Bloomberg.

25% — в акции

Акции — это покупка доли в компании. Можно самостоятельно отбирать акции или же купить долю в уже готовом диверсифицированном портфеле из акций. Называются такие портфели — Exchange Traded Funds (ETF).

Чем удобен ETF? Например, вы верите в электроэнергетику и решили инвестировать в компании этой отрасли. Можно найти их самостоятельно, выбрать подходящие и составить из них портфель. Однако одна акция такой компании может стоить несколько тысяч долларов, и с ограниченным бюджетом инвестировать в выбранные компании электроэнергетики не получится. Плюс на это может уйти много времени. Не забывайте также, что через некоторое время придется совершать обратную операцию — распродавать портфель, по одной избавляясь от ранее купленных инструментов. ETF решает все эти сложности.

Отбирать их удобнее всего на сайте etf.com. Первично отфильтруйте ETF по ликвидности, объему торгов и капитализации. Дальнейшие настройки зависят от ваших пожеланий.

20% — наличность

Никто не может точно угадать, когда на рынке появится хороший момент для входа. Он может наступить через месяц, год или два. Чтобы им воспользоваться, оставьте процентов 20 портфеля в наличности.

Наличку можно держать на:

  • балансе у брокера. Оперативность реагирования на сигналы рынка, не тратится время на перевод средств брокеру. Также у многих американских брокеров предусмотрена страховка средств клиентов Корпорацией по защите инвесторов в ценные бумаги (Securities Investor Protection Corporation). Бонусом некоторые брокеры начисляют проценты на остаток по счету — например, Interactive Brokers (1,68% на остаток).
  • вкладе в банке. Оперативность распоряжения деньгами, в банке их можно быстро снять. На территории РФ долларовый вклад можно открыть в дочке американского Ситибанка, евровый — в дочках итальянского ЮниКредита и австрийского Райффайзена. Если все-таки вы хотите счет в рублях, делайте это в Сбербанке или ВТБ. Почему так? Дело в надежности — Америка эмитирует доллары, Европа — евро, Россия — рубли. В случае каких-то проблем государство этого кредитного учреждения предоставит ему валютную своп-линию.

Запомнить

  1. Рынок динамичен и полностью избежать потерь не получится.
  2. Для минимизации потерь диверсифицируйте риски, инвестируя в разные рынки, отрасли и некоррелируемые инструменты.
  3. Обычно диверсифицированный портфель состоит из облигаций, акций и валюты. В случае с консервативным — бОльшая его доля будет в облигациях надежных компаний или государств.
  4. На российском рынке сложно собрать диверсифицированный портфель, поэтому открывайте счет у иностранного брокера. В идеале — американского.
  5. И еще раз: диверсифицируйте риски.
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