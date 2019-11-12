Сергей Плуготаренко: 2020 год станет ключевым для цифровой экономики

Одно из ключевых событий российской интернет-отрасли «Неделя российского интернета», которое пройдёт 12-13 декабря в Москве, (RIW) в этом году будет в значительной степени посвящено взаимодействию государства и интернет-отрасли. Об этом заявил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на пресс-конференции в информагентстве ТАСС.

Поскольку в 2019 году форум впервые пройдёт в условиях цифровой трансформации российского общества, приоритеты, заложенные в нацпроекте «Цифровая экономика» будут учтены в первую очередь. «Есть предположение, что 2020 год станет годом активных действий, доказывающих, что цифровая экономика в России случилась и развивается. Поэтому в этом году мероприятие переключится из формата обсуждения к формату больших действий», - добавил Плуготаренко.

В этом году мы делаем упор на GR (government relations), на успешный формат для разговора друг с другом общества и государства. Впервые в повестку цифровой трансформации в этом году попали представители оффлайн-компаний — госкомпании, бизнес и так далее

По его словам, для этого на RIW-2019 будут организованы зоны нетворкинга — переговорные комнаты, лаунж-зоны и другие форматы. Так, чтобы создать максимально комфортные условия для общения представителей отрасли, бизнеса и государства друг с другом.

Кроме того, по словам Плуготаренко, мероприятие впервые пройдёт в «умном» формате. «У нас есть уникальные формы для организации взаимодействия. Мы можем при помощи бейджа и приложений совмещать некие действия на площадке и сделать их «умными», и мы это продемонстрируем, чтобы все коммуникации на RIW были цифровизированы и люди смогли их попробовать».

Russian Internet Week стало отличной площадкой для проведения диалога между государством и отраслью, считает Леонид Левин, председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.



Леонид Левин. Фото: Русская планета

По его словам, здесь куда больше возможностей для общения, нежели на заседаниях профильных комитетов.

«Тут люди могут спокойно, неформально общаться, высказывать своё мнение, не ограничиваясь жёсткими регламентами. Те вопросы, что обсуждались на RIW в прошлом году, сегодня для нас в Госдуме стали приоритетными — это и проблема оборота больших данных, искусственный интеллект и так далее»

Также Левин отметил, что в мире пристально следят за российскими процессами регулирования интернет-отрасли, а государству, в свою очередь, крайне важно опираться на позицию национальных интернет-компаний. «Мы видим неоднозначное отношение к регулированию российских компаний в Европе... Нужно вырабатывать принципы защиты персональных данных в мире, борьбы с нарушениями на международном уровне, много об этом говорится, но единые принципы пока не выработаны. Для нас эта площадка будет ещё одной точкой сборки такой позиции, которую государство будет учитывать при регулировании интернета на международном уровне.»

В свою очередь, Анна Серебряникова, Президент Ассоциации участников рынка больших данных, отметила, что интернет начался не с регулирования. «Он начинался с добровольных правил и отраслевых договоренностей. Сейчас, когда особенно актуально регулирование сферы больших данных и искусственного интеллекта, мы планируем подписать Кодекс этики работы с Big Data, поскольку нельзя смотреть на b2g без учета интереса граждан».

Саморегулирование, по словам Серебряниковой — хорошая основа, чтобы вести международный диалог. «Мир привык к таким правилам — это мы, быть может, не очень активно эту повестку используем. Но я уверена, что цивилизационный межгосударственный диалог получится именно на этом уровне».