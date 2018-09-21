Семейный финансовый фестиваль научит распределять бюджеты

На площадке Российского экономического университета им. Плеханова в Москве 17 ноября 2018 года состоится четвертый Семейный финансовый фестиваль.

Мероприятие объединит более 2 тысяч участников: родителей, детей, воспитателей, педагогов, а также экспертов в различных сферах управления личными финансами.

Концепция фестиваля будет отражать финансовые цели человека на каждом из жизненных этапов: от знакомства с деньгами до студенчества, от начала карьеры до покупки жилья и авто, от пополнения в семье до ухода на пенсию.

Участники смогут за один день подготовиться к самым разным событиям, которые происходят в течение всей жизни, изучив основы управления личными финансами для достижения финансового достатка.

Юные гости в игровом формате узнают, как появились деньги и почему важно ответственно к ним относиться, как вести учет расходов и доходов, составлять бюджет и накапливать сбережения для обеспеченного будущего.

У взрослой аудитории появится возможность улучшить собственные знания в этой сфере, а также получить бесплатные консультации от ведущих экспертов в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей.

На площадке мероприятия будет организовано более 80 бесплатных активностей на тему финансовой грамотности: мастер-классы по изготовлению поделок, ярмарка, где за фестивальную валюту можно будет выгодно их продать.

Также гости смогут посетить магазин с ассортиментом из подарков и сувениров, в котором можно потратить заработанные фестивальные деньги, презентации лучших проектов Минфина России, лекции с открытыми дискуссиями для подростков, юридические консультации для взрослых, образовательные спектакли для всей семьи, мультфильмы, игры, интеллектуальные конкурсы, выставка об истории денег, мюзиклы, и многое другое.

Вход на фестиваль свободный, обязательна предварительная регистрации на сайте, которая откроется 1 октября.

Семейный финансовый фестиваль — первое в истории России мероприятие, направленное на повышение финансовой грамотности всей семьи, которое проводится дважды в год — весной и осенью.

Фестиваль не имеет аналогов за рубежом и был успешно апробирован в Москве в апреле 2017 года, повторно подтвердил востребованность и актуальность в ноябре 2017 года и в мае 2018 года, получив высокую оценку участников, экспертов и СМИ.

За всю историю фестиваль посетило более 8 тысяч человек, поддержку ему оказали более 75 организационных и информационных партнеров.

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