«Семь дней» Газпрома — компания продолжает стоительство медиаимперии

Бизнес

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Издательство «Семь дней» теперь принадлежит «Газпрому» целиком и полностью. Его основатель Дмитрий Бирюков продал оставшиеся 24,99% акций.

Бирюков решил не называть сумму сделки. Однако заявил, что услвоия были оговорены еще в конце 2019 года. «У издательства должен был остаться один собственник — либо я, либо «Газпром-Медиа», который бы единолично управлял этим бизнесом и финансировал его», — отметил бизнесмен.

Сообщение о покупке уже подтверидили в «Газпром-медиа». По данным РБК, аудитория сайта, принадлежащего издательскому дому составляет около 5 млн россиян.