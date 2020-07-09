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«Семь дней» Газпрома — компания продолжает стоительство медиаимперии

Кирилл Савушкин
9 июля, 2020 15:15
1 мин
Photo
Flickr

Издательство «Семь дней» теперь принадлежит «Газпрому» целиком и полностью. Его основатель Дмитрий Бирюков продал оставшиеся 24,99% акций.

Бирюков решил не называть сумму сделки. Однако заявил, что услвоия были оговорены еще в конце 2019 года. «У издательства должен был остаться один собственник — либо я, либо «Газпром-Медиа», который бы единолично управлял этим бизнесом и финансировал его», — отметил бизнесмен.

Сообщение о покупке уже подтверидили в «Газпром-медиа». По данным РБК, аудитория сайта, принадлежащего издательскому дому составляет около 5 млн россиян.

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Газпром
акции
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