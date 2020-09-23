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Сделка «Яндекса» и «Тинькофф банка» пока под вопросом. Предстоит проверка ФАС

Антон Мельников
23 сентября, 2020 18:05
1 мин
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Youtube / Телеканал 360

Начальник управления контроля финансовых рынков Федеральной антимонопольной службы Ольга Сергеева заявила, что ведомство еще не получало ходатайства «Яндекса» о сделке с «Тинькофф банком». В ФАС отметили, что покупка подлежит предварительному согласованию с ведомством.

«Оценка возможных рисков в настоящее время, при отсутствии в распоряжении антимонопольного органа всех необходимых документов, является преждевременной. В случае поступления соответствующего ходатайства решение ФАС будет опубликовано в базе решений ведомства в установленном порядке», - ответила Сергеева на запрос «ТАСС».

темы
ФАС
Яндекс
сделка
Тинькофф банк
1 мин