Сделка «Яндекса» и «Тинькофф банка» пока под вопросом. Предстоит проверка ФАС

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Начальник управления контроля финансовых рынков Федеральной антимонопольной службы Ольга Сергеева заявила, что ведомство еще не получало ходатайства «Яндекса» о сделке с «Тинькофф банком». В ФАС отметили, что покупка подлежит предварительному согласованию с ведомством.

«Оценка возможных рисков в настоящее время, при отсутствии в распоряжении антимонопольного органа всех необходимых документов, является преждевременной. В случае поступления соответствующего ходатайства решение ФАС будет опубликовано в базе решений ведомства в установленном порядке», - ответила Сергеева на запрос «ТАСС».