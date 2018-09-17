Сбербанк открыл первый в России биржевой фонд

Управляющая компания «Сбербанк. Управление активами» запустила биржевой фонд на индекс Московской биржи (SBMX).

Отмечается, что новый фонд - первый подобный фонд на российском рынке, представляющий аналог западных фондов ETF, выпущенный по российскому праву.

По словам экспертов, биржевой фонд отличается более низкой комиссией, и купить его бумаги можно только открыв брокерский счет.

Генеральный директор УК «Сбербанк. Управление активами» Евгений Зайцев отметил, что уже этой осенью в линейке биржевых фондов компании появятся ПИФы на индекс гособлигаций, а также фонд, инвестирующий в бумаги, входящие в индекс S&P 500.

В Сбербанке говорят, что суммарные расходы за управление фондов составят всего 1%, что существенно ниже, чем комиссии у открытых ПИФов.

По прогнозам специалистов, до конца года активы финансового инструмента должны достигнуть трех миллиардов рублей.

На данный момент на российском рынке торгуются 14 ETF на различные индексы, однако все они выпущены в европейских юрисдикциях и котируются на западных площадках, отмечает Banki.ru.

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