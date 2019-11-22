ГК «Самолёт» сменила директора

Новым генеральным директором ГК «Самолет» назначен Антон Елистратов, сообщили «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании. Он сменил Игоря Евтушевского, который управлял корпорацией с момента её создания.

ГК «Самолет» – один из крупнейших девелоперов жилья в Московском регионе. Портфель компании превышает 12 млн кв. м. Миноритарием входящей в группу фирмы «Самолет две столицы» является структура брата губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Максима, у которой 25% акций компании. В октябре 2019 года Forbes включил ГК «Самолёт» в рейтинг самых надёжных застройщиков России, отдав ей шестое место.

Кто такой Антон Елистратов

Новому генеральному директору «Самолёта» Антону Николаевичу Елистратову 38 лет. Выпускник международно-правового факультета МГИМО, прошёл ряд executive-программ ведущих бизнес-школ, включая Wharton Business School и Chicago Booth. Входил в Советы директоров нескольких крупных девелоперских компаний, руководил независимой инвестиционно-консалтинговой компанией, был партнёром международной юридической фирмы, возглавлял одну из первых российских компаний бизнес-брокеров.

Елистратов консультирует по вопросам коммерческой деятельности и управления и имеет сертификат Scrum-мастера (это менеджер, в чьи задачи входит помогать команде выстраивать отношения и наладить работу, так, чтобы команда в итоге научилась решать свои проблемы самостоятельно и больше в мастере не нуждалась).

В ГК «Самолёт» Елистратов занимал должность управляющего директора и отвечал за продажи, маркетинг, коммуникации с инвесторами и землевладельцами. На сайте ГК «Самолёт» также указано, что Елистратов обладает значительным опытом в области M&A, корпоративных финансов, риск менеджмента и разрешения корпоративных конфликтов.

Кто такой Игорь Евтушевский

Игорь Викторович Евтушевский - опытный руководитель с большим списком сданных объектов и достижений, возглавлял ряд организаций, специализирующихся на инвестициях, строительстве и девелопменте в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

На протяжении почти всего своего карьерного пути был так или иначе связан с девелопментом и стоял у истоков создания ГК «Самолёт». В своём нынешнем виде компания образована в 2012 году, но ещё в 1991 году Евтушевский значился генеральным директором компании с аналогичным названием, занимавшейся оптовой торговлей, управлением сетью супермаркетов и жилищным строительством.

В 2015 году Игорь Евтушевский вместе с совладельцем компании «СПб Реновация» Максимом Воробьевым учредил девелоперскую компанию «Самолет ЛО», которая вошла в столичную «Самолет Групп».

В пресс-службе ГК «Самолёт» уточнили, что Евтушевский возглавит комитет по стратегии в рамках Совета директоров. Как отмечается в сообщении, «происходящие изменения, направленные на дальнейшее развитие компании, были запланированными».

Интересно, что в сентябре 2019 года «КоммерсантЪ» писал о приобретении Евтушевским 49% долей в компаниях, работающих в сфере кейтеринга. Речь идёт о доле в ООО «Продфабрик», осуществляющее доставку еды, и ООО «Пароним», которому принадлежит сеть пекарен под брендом «Профессор Пуф». Как указывает «КоммерсантЪ», всего в сети 10 пекарен и хлебных магазинов в Москве и области.

К слову, проектами в сфере кейтеринга ранее заинтересовалась ещё одна крупная девелоперская компания, «ПИК». В марте 2019 года одна из структур компании приобрела 24,2% в проекте «Кухня на районе». Собеседники Ъ считают, что таком образом девелопер намерен развивать инфраструктуру доставки еды в своих жилых комплексах. Правда, в «Самолёте» уверяют, что приобретение Евтушевским доли в кейтеринговых компаниях никакого отношения к работе группы компаний не имеет, и это его частная инициатива.

Источники, опрошенные «Русской Планетой», связывают смену директора в ГК «Самолёт» с планами о проведении IPO. Ранее о такой перспективе заявляло руководство «Самолета», а год назад акционеры группы одобрили листинг акций на Московской бирже, так что решение о смене директора в ГК «Самолет» не выглядит неожиданным. Елистратов, возможно, подходит для этих целей как никто другой: ему хорошо знаком рынок инвестиций, он участвовал в сделках по привлечению капитала, а в ГК «Самолет» отвечал за взаимодействие с инвесторами.

Стоит вспомнить, что планы по выходу на биржу у ГК «Самолёт» были давно, с 2016 года. Девелопер ждал благоприятной ситуации на рынке. В сентябре Ъ сообщал, что «Самолёт» выйдет на IPO уже в ноябре, но этого так до сих пор и не случилось.

Если верить инсайдерской информации из telegram-каналов, дела и у ГК «Самолёт», и у самого губернатора идут не то что бы очень. Как пишет канал «Кремлёвский безбашенник», высокая доходность «Самолета» связана исключительно с тем, что арендные платежи за муниципальную землю можно не платить, социальной нагрузки - по минимуму, дороги к строящимся комплексам - за счет областного бюджета, подключения к коммуникациям - фактически бесплатно…

«Пока губернатор Подмосковья Андрей Воробьев при власти - «Самолет» будет существовать. Уйдет Воробьев и его команда - «Самолет» «приземлится» чуть ли не на следующий день. Но в Росреестре уже сейчас пошли разговоры о его грядущем банкротстве», полагают авторы канала.