Все самое важное о цифровой медицине мира

12 апреля в Первом МГМУ имени И. С. Сеченова состоится Международный Форум по цифровой медицине. Врачи, преподаватели и студенты вуза смогут воспользоваться свободным входом на мероприятие.

Международный форум по цифровой медицине нацелен на ускорение развития инновационных методик и технологий, а также на создание условий для их повсеместного внедрения. В рамках мероприятия отечественные эксперты обсудят текущее состояние цифровой медицины, фармацевтического рынка и медицинского образования России и сделают прогнозы относительно их ближайшего будущего. В свою очередь, гости из 10 стран мира расскажут о зарубежном опыте интеграции искусственного интеллекта в систему здравоохранения.

Уникальность мероприятия в том, что оно объединит не только-учёных теоретиков, но и лечащих врачей, инженеров и даже инвесторов. Не покидая форума, цифровые медицинские проекты смогут принять участие в питч-сессии и представить свои разработки непосредственно целевой аудитории инвесторов.

Местом проведения форума не случайно выбран Первый МГМУ им. Сеченова – университет непрестанно развивает свою технологическую базу и внедряет всё новые дисциплины в учебный план. Так, сейчас вуз реализует проект Научно-технологического парка биомедицины.

Основная задача Парка – проведение междисциплинарных научных исследований, для которых используются новейшее медицинское оборудование и инновационные технологии. Кроме того, на базе проекта Сеченовский университет проводит обучение по таким «специальностям будущего», как молекулярный диетолог, специалист по наноматериалам, тканевой инженер, нанофармаколог, разработчик систем «умной доставки лекарств» и специалист по управлению геномом.

Международный Форум по цифровой медицине – мероприятие, на котором ведущие специалисты и лидеры рынка биометрических и информационных технологий соберутся для того, чтобы обсудить последние технологии в области цифровой медицины России. На Международном форуме по цифровой медицине теоретики всего мира наконец встретятся с практиками. Вместе они проанализируют состояние таких областей, как искусственный интеллект, биотехнологии и телемедицина, и сделают актуальные прогнозы относительно их развития. Кроме того, эксперты и гости форума ознакомятся с самыми успешными зарубежными проектами и обсудят возможности их внедрения в российских медицинских учреждениях.

Форум создан для того, чтобы простимулировать развитие новейших технологий и ускорить их внедрение как в больницах и поликлиниках, так и в институтах и исследовательских лабораториях. Организаторы встречи надеются, что внимание общественности и возможность взаимодействия между разработчиками, инженерами и инвесторами позволит значительно улучшить качество российской медицины.

Современные медицинские технологии обладают огромным, однако до сих пор не реализованным до конца, потенциалом. И действительно, столько всего можно было бы спросить у экспертов: почему печать жизненно важных органов на 3D-принтерах всё ещё не используется в промышленных масштабах? Почему не только лечение, но и диагностика онкологий, до сих пор находятся на сравнительно низком уровне? И, наконец, когда консультацию врача можно будет получить прямо из дома? На все эти вопросы ответят эксперты Международного форума по цифровой медицине. Кроме того, в рамках мероприятия состоится питч-сессия, которая поможет самым успешным стартам выйти на рынок и сделать неоценимый вклад в жизнь каждого россиянина.

До встречи 12 апреля на Международном форуме по цифровой медицине!