С марта Уоррен Баффетт заработал на доле в Apple 40 млрд долларов

Бизнес

Flickr

Американский финансовый холдинг Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway, начиная с мартовского падения, заработал на акциях Apple 40 миллиардов долларов. Инвестиции в технологического гиганта сыграли решающую роль и помогли холдингу справиться с кризисом.

Первые 10 миллионов акций Apple холдинг купил в мае 2016 года. В течение 4 лет объем бумаг был увеличен до 245 миллионов акций. Сейчас они стоят более 95 миллиардов долларов. Berkshire Hathaway является вторым по величине акционером Apple, уступая только Vanguard.

Только за последний месяц акции Apple выросли более чем на 10%, в результате суммарный годовой рост стоимости бумаг составил 32%, сообщает CNBC. На этой неделе бумаги технологической компании получили дополнительный импульс после выигрыша в суде по делу о налоговых ставках. Европейская комиссия считала, что компания должна доплатить по налогам около 15 миллиардов долларов.