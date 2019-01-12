Рынок образовательного бизнеса России подобен мусорной куче

Все ведут свои блоги. Домохозяйки рассказывают о домашних животных и правильном питании, психологи – о успешности, борьбе с депрессией, крупные корпорации – о бизнесе, доходах и клиентах.

Любое знание можно оформить в блог при нужной сноровке и рвении. Хоть это и не новая волна, но 2018 год реально захватили блоги.

Это иногда коммерческие проекты, иногда личные страницы, которые также служат для монетизации трафика. Так или иначе, но о себе, о своем деле, рассказывают почти все.

Как это повлияет на рынок в дальнейшем?

Новую силу обретает пиар, СММ и любое продвижение в интернете. И как следствие, появляется много тренингов по обучению:

- «Как вести свой блог?»

- «как быть успешным?»

- «Что нужно знать, чтобы продвигать себя в интернете?»

Обучающие проекты направлены часто на блогеров, потому что рынок, которые только расширяется. И заскочить на такой денежный поезд может каждый инфобизнесмен, которых хоть что-то понимает в маркетинге.

Но тут есть большой недостаток.

Рынок образовательно бизнеса подпортили люди, которые продают чужие знания, так называемую «воду» с целью заработать легких денег.

Но при этом, если вы действительно профессиональный спец – вы будете лидером рынка, потому что репутация в современном маркетинге играет сильную роль.

Но это другая сторона рынка. Которая, кстати, также сильно увеличивает количество блогеров.

И если новый блогер хочет только начать свое дело, ему нужно знать следующее.

Какой контент актуален в 2019 году?

Фото и текст – это сильная штука в правильных руках. Но аудитория уже настолько прониклась множеством окружающей информации, что картинки и текста уже недостаточно для получения внимания людей.

Начиная еще с 2017 года, в тренд постепенно пробивался видео-блогинг.

И сейчас он просто на своем пике!

Люди хотят экшна, хотят картинку в действии.

Кроме того, видео помогает лучше прочувствовать эмоции, погрузиться в историю. Люди быстрее и больше покупают, когда вовлечены в жизнь блогера, в его дело. И видео очень сильно с этим помогает. Например, видео в формате интервью – это просто ТОП для любого блога или странички в соцсети.

Также важной частью контента являются прямые эфиры. Они хорошо отображаются в ленте новостей. Там ведут даже целые интервью, дают консультации, отвечают на вопросы в живом формате.

Очень сильно развиваются мессенджеры. Они становятся целыми каналами блогеров, это полноценный источник контента.

В СНГ очень популярен Telegram. Он удобен для работы как со стороны ведения своего блога, так и со стороны подписчика, который получает контент.

Также популярен WhatsApp. Но уже немного для других ниш. Когда в «телеграме» есть разные люди, любого возраста и платежеспособности, WhatsApp более подходит для предпринимателей, бизнеса.

Это вызывает доверие. Это прокачивает вас, как публичную личность. Это нравится людям.

НО!

Не во всех нишах бизнеса простого видео достаточно. Иногда необходимы полезные статьи, а видео – будет дополнительным контентом, которые будет усиливать именно эмоции.

Почему нужно учитывать для создания контента?

Внимание подписчика стоит дорого. И цена будет все расти. Поэтому нужно чтобы каждый подписчик давал какой-то результат. И для этого важно завладеть его вниманием.

Поэтому трендовый контент – это просто необходимость.

Иначе, зачем следить за вами, если на другом блоге интереснее?

Сейчас по рынку стоимость подписчика достигает 30-60 рублей. Зависит от соцсети, ниши, способов продвижения. Это уже некий пик.

Еще в прошлом году при хорошей третированной рекламе, можно было привлечь подписчика в паблик Вк рублей за 15-20. Уже виден рост цены в почти на 100%.

Следующий год также обещает сильный скачок в цене за подписчика.

На блогах нельзя будет заработать?!

Можно, но делать это нужно правильно.

Но конечно, старые способы продажи будут неактуальны. Например, взять ту же соцсеть «ВКонтакте». Только за этот год было много обновлений, которые боролись с неуникальным контентом, была внедрена «умная лента», которая часто сокращал охват «плохих» публикации до 5-7% (!!!).

Поэтому продвигать себя, продавать свой продукт, услуги – уже будет сложнее.

Поэтому грамотные блогеры и онлайн-предприниматели стали искать решение.

И оно нашлось.

Это некая воронка (или туннель продаж, термины разные есть) – это систем, в которую попадает подписчик, постепенно подогревается, начинает доверять экспертности блогаре и становится готовым к покупке.

Как это работает?

Человек видит полезный контент, получает какую-то ценность, подраки. И только со временем – ему начинают продавать: мягко, без впаривания. Используя нативную рекламу.

Как выживать в следующем году?

Нужно проработать следующие направления в своем бизнесе:

- Развивать личный бренд, публичность.

- Вести блог, используя актуальный формат контента (видео, подкасты, прямые эфиры).

- Делать ПОЛЕЗНЫЙ конетент.

- Формировать воронку продаж, чтобы каждый подписчик подогревался, готовился к продаже и следил за вашим блогом.

- Нативная реклама. Никаких «купи-купи только у нас по СУПЕР цене!». Это уже не работает. Только мягкие продажи, демонстрация ценностей.

- Если не было своего блога – его обязательно нужно создать и вести. Это удобный формат монетизации, прокачки себя, своего бренда. Именно блог поможет завладеть вниманием подписчика, дать им пользу, а себе выстроить канал постоянного общения с клиентами.

- Использовать мессенджеры. Не только для рассылок и общения. Это полноценный инструмент для своего блога.

- Привлекать только целевую аудиторию

- Общаться с подписчиками, не боятся показывать лицо. Сейчас покупают у людей, а не у безликих компаний

Конечно, есть еще много нюансов в каждом из пунктов. Но это именно те направления, которые важно прокачивать уже сейчас. На них можно построить работающий, системный и долгосрочный бизнес.

Далее в рубрике