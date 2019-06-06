На рынке появился революционный инструмент для стоимостного инжиниринга

На сегодняшний день проблема актуальности данных в рамках цифровой экономики стоит очень остро. Особенно это ощущают строители — они заинтересованы в оперативном получении информации о стоимости реализации проекта «в моменте» в конкретном регионе, ведь любые существенные изменения цен влекут за собой подписание дополнительных соглашений, контрактов и, как следствие, срывы сроков строительства. Проблема имеет глобальный характер — простой обыватель знает это по некоторым известным государственным долгостроям, и неоднократно поднималась на федеральном уровне.

Идея цифровизации процесса доставки информации о ценах и товарных остатках материалов прямо в САПР-системы на рабочие места проектировщиков давно витает в воздухе, однако, до недавнего времени считалась не реализуемой. Задача осложнена тем, что в проектных решениях информация о применяемых материалах описана исключительно техническими характеристиками. Привычные нам поисковые машины, такие как Яндекс и Google, оперирует контекстными данными и не способны определять объекты инженерной среды по наборам свойств и характеристик. Всё это приводит к тому, что время, необходимое на получение информации о стоимости материалов и товарных остатках исчисляется неделями и, зачастую, к моменту доставки до проектировщиков, данные успевают устареть.

В ближайшее время ситуация должна измениться благодаря появлению на рынке нового инструмента от платформы BIMLIB, которая известна как одна из крупнейших открытых BIM-библиотек в России. В числе инвесторов платформы — бывший владелец «Мортона» Александр Ручьёв.

Специалисты компании разработали не имеющий аналогов в мире алгоритм обучения искусственной нейронной сети, который позволяет определить заложенные проектировщиком в проект материалы и доставить информацию о их стоимости и наличии в конкретном регионе прямо до рабочего места проектировщика. Всё это стало возможно благодаря уникальной методике анализа и сопоставления антологического описания материалов. Работа прототипа системы была продемонстрирована 5 и 6 июня в рамках проходящего в эти дни BIM-Форума, а полнофункциональная версия будет доступна уже в сентябре 2019 года. Руководитель проекта BIMLIB, Илья Усов, отдельно подчёркивает, что система оперирует только описательными мета-данными о проектах и не зависит от используемой САПР-среды. Создатели системы заявляют 90% точность сопоставления данных, а при использовании BIM-моделей – этот показатель будет ещё выше.

Появление столь инновационного специализированного инструмента несомненно внесёт огромный вклад в развитие отрасли и прекрасно впишется в концепцию «Индустрия 4.0». Сокращение сроков доставки информации с нескольких недель до нескольких минут приведёт к распределенному производству, более точному планированию мощностей и поставке материалов прямо на строительные площадки минуя склады. Представленная платформа сблизит производителей и инженеров, которые принимают решения об оптимальном выборе материалов.