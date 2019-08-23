Руководители компаний обсудят вопросы в сфере управления, лидерства и продаж

Закрытый бизнес-форум «День генерального директора» пройдет 27 сентября в Москве
Совсем скоро, 27 сентября, состоится ежегодный закрытый бизнес-форум «День Генерального Директора», посвященный актуальным вопросам в сфере управления, продаж и лидерства.
Организатором форума «День Генерального Директора» выступает главное профессиональное издание для руководителей - журнал «Генеральный Директор».
Редакция журнала соберет на одной площадке более 400 руководителей со всех уголков нашей страны для обмена практическим опытом, нетворкинга, поиска полезных знакомств.
Вдохновлять и делиться опытом будут руководители-практики крупных российских компаний. У каждого из участников будет уникальная возможность пообщаться с ними лично.
Среди спикеров форума - лидеры рынка, руководители растущих компаний, которые честно расскажут свои кейсы:
Давид Ян - Основатель и председатель совета директоров группы компаний ABBYY
Андрей Трубников - Генеральный Директор «Organic Shop» и«NaturaSiberica»;
Ольга Зинякова – Генеральный Директор КАРО фильм
Павел Грудинин - Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина», кандидат в президенты России в 2018 году и многие другие.
В этом году участников форума ждет максимальная практическая польза. Каждый участник унесет с собой подборку самых важных и актуальных чек-листов, практических материалов и новых идей для роста продаж.
Мероприятие будет проходить в гостинице Radisson Collection, Москва
Подробнее о форуме и условиях участия
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