Рост вопреки ожиданиям

Для микрофинансовых компаний 2018 год выдался в целом успешным. Несмотря на ряд громких скандалов, рынок вырос на 17%, поставив очередной рекорд. Однако решения Центробанка, принятые в прошедшем году, несомненно, отразятся на микрофинансовом бизнесе в году наступившем.

Специально для «Русской планеты» компания Webbankir подвела итоги 2018 года на рынке микрофинансирования и дала прогноз на 2019 год.

Так, по данным компании Webbankir, в 2018 году объем рынка микрофинансирования вырос на 17% и достиг примерно 270 млрд рублей. Порядка 80% рынка пришлось на займы физическим лицам, и примерно по 10% — индивидуальным предпринимателям и юрлицам.

Количество микрофинансовых организаций (МФО) продолжило снижаться, хотя и не столь значительными темпами, как годом ранее. При этом в 2018 году в центре финансовых скандалов оказывались довольно заметные участники рынка.

Так, прошлым летом компания «Домашние деньги», одна из крупнейших на рынке, допустила дефолт по облигациям, после чего Центробанк пригрозил ей исключением из реестра. Чуть позже регулятор обнаружил, что группа компаний «Кэшбери», в продвижении которой участвовали Николай Басков, Ольга Бузова и другие звезды отечественной эстрады, является финансовой пирамидой со всеми вытекающими последствиям.

Важно, что если во втором случае речь, скорее всего, идет об откровенном мошенничестве, то проблемы компании «Домашние деньги» отражают типичные трудности, с которыми сталкиваются традиционные МФО.

«Вопреки расхожим представлениям об астрономической прибыльности микрофинансового бизнеса, средние показатели его маржинальности в 2018 году не превышали 7−8%. Поэтому компаниям, работающим в офлайне, становится все сложнее содержать многочисленные офисы и большой штат сотрудников», — полагает генеральный директор финансового сервиса Webbankir Андрей Пономарев. В 2019 году ситуация только усугубится, предсказывает эксперт.

Главным событием 2018 года для рынка стало решение ЦБ об ограничении ставок по потребительским кредитам и займам с 2,3% до 1% в день. Новые правила вступят в силу с 1 июля 2019 года и, конечно, значительно повлияют на доходность микрофинансовых компаний. С большой долей вероятности многие компании, ориентированные на самые доходные и высокорискованные займы «до зарплаты» (сейчас на них приходится порядка 27−28% рынка), будут вынуждены закрыться.

Выжить в новой реальности будет проще компаниям, которые работают в сегменте онлайн-кредитования. Их бизнес-модель предполагает меньше издержек: не надо тратиться на аренду офисов и содержание многочисленного штата. Кроме того, при наличии хорошо развитой ИТ-платформы они могут легко «навешивать» на нее дополнительные услуги и тем самым диверсифицировать риски, связанные с сегментом «займов до заплаты».

«Понимая, куда движется рынок, мы еще в конце 2017 года приняли решение создавать финансовый супермаркет, — отмечает Андрей Пономарев. — Помимо выдачи займов, стали предлагать клиентам страховые и юридические услуги, возможность оценки своего кредитного рейтинга, проведения платежей за ЖКХ, оплаты штрафов и тому подобное. А осенью 2018 года мы запустили цифровую платформу POS-кредитования для малого и среднего бизнеса, к которой в 2019 году планируем подключить 50 тыс. партнеров по всей России».

В целом меры Центробанка должны сделать рынок более цивилизованным и прозрачным. В 2018 году в России заработала Единая биометрическая система (ЕБС), которая пока доступна только для банков. Однако предполагается, что в 2019 году к ней смогут подключиться и МФО, после чего им станет гораздо проще проводить удаленную идентификацию клиентов.

У компаний появится возможность выдавать через Интернет более крупные займы (сейчас, чтобы занять более 15 тысяч рублей, клиент должен подтвердить свою личность, явившись в офис компании или ее партнера), на более длительный срок и под меньшие проценты.

Далее в рубрике