Российский рынок хакатонов вырос на 43% за год
Российский рынок хакатонов вырос на 43% за год

Заказчиками IT-соревнований все чаще выступают федеральные и региональные власти

Число хакатонов в России за год выросло почти на 43%, таковы данные исследования одного из крупнейших участников этого рынка – компании Actum, которыми она поделилась с «Русской планетой».

Если в 2017 году  было проведено не больше 350 хакатонов, то в 2018 году таких технологических конкурсов прошло уже более 500.

Сама компания Actum, которая кроме офлайн-хакатонов проводит также IT-соревнования на своей цифровой платформе Actum.Online, за год организовала 28 хакатонов. В них приняли участие 1380 специалистов, которые разработали более 200 IT-проектов.

В России хакатоны появились примерно шесть лет назад, и сейчас этот рынок набирает обороты. Если в 2017 году его объем составил 1 млрд рублей, то в 2018 году, по оценке его участников (помимо Actum это Spinon, Zucker Studio, Science Guide, Russian hackers, BlockchainHack и других), рынок хакатонов вырастет в полтора раза – до 1,5 млрд рублей.

«Основными организаторами соревнований разработчиков остаются компании из телекоммуникационной и IT отраслей, – говорит основатель компании Actum Олег Мансуров. – На втором месте по активности – нефтегазовые корпорации, такие, как «Газпромнефть» и «Сибур». К хакатонам проявляет все больший интерес и госсектор: региональные и федеральные власти или поддерживают технологические конкурсы, или проводят их сами». По словам Мансурова, в России – дефицит разработчиков. Компаниям и государству нужны кадры, способные решать весьма сложные и оригинальные задачи, и хакатоны – как раз тот формат, который позволяет найти настоящих «звезд».

В 2018 году стало очевидно, что хакатоны также будут активно развиваться и в интернете. Например, на площадке Actum.Online, появившейся в июне этого года, уже зарегистрировано более 3000 разработчиков из разных регионов России и других стран.

Организаторы, стремясь получить больший охват, все чаще смотрят в сторону других городов и даже стран, но не всегда могут обеспечить прием участников-программистов. Онлайн-хакатоны решат эту проблему. Например, у Actum.Online помимо русскоязычной скоро появятся и другие версии: английская, немецкая, французская, арабская, индийская и китайская, эта платформа станет международной.

Растет и количество участников хакатонов. «Организаторы словно соревнуются, кто привлечет больше человек», — отмечает Мансуров. Масштабными мероприятиями стали VK Hackathon сети «ВКонтакте» (собрал около 350 человек) и хакатон Hack.Moscow (400 участников). Для сравнения: в 2017 году команда хакатона в среднем насчитывала 100 человек.

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Места: Россия
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