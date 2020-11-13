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После того как стартовали продажи нового iPhone, россияне стали массово раскупать технику и продавать ее на «Авито». Причем на онлайн-сервисе гаджеты стоят чуть дороже, чем в магазине – наценка составляет в среднем около 10-15 тысяч рублей.

Так, в одном из объявлений продавали еще не вскрытый iPhone 12 Pro Max 256 gb . К товару прилагался чек. Девушка, выставившая запись, описывала цвет гаджета и место покупки iPhone. При этом, оказывается, некоторые объявления о продаже новинки появились еще до того, как продажи стартовали, сообщает РИА Новости.

Ранее американская компания Apple презентовала новые смартфоны: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все представленные модели поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G.