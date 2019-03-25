Россия выступает за гендерное равенство в бизнесе

В Москве в пятизвездочной гостинице The Ritz-Carlton 5 апреля в 11:00 состоится первое заседание Ассоциации «Равные права и равные возможности».

Ассоциация создана для налаживания эффективного взаимодействия между коммерческими и некоммерческими компаниями, частными лицами, занимающимся развитием направления «Diversity & Inclusion» и гендерного равенства в России.

Открытие заседания начнется с приветственного слова президента Ассоциации «D&I», основателя и генерального директора Форума, и Премии «Woman Who Matters» — Рудаковой Анны.

Организаторы и ведущие спикеры представят план мероприятий «D&I» на 2019 год, основной круг вопросов, ключевых попечителей, экспертов, основных партнеров.

В пресс-конференции примут участие вышестоящие лица средних и крупных компаний России, а также почетные зарубежные гости.

Место проведения: Москва, The Ritz-Carlton Тверская улица, 3.