Бизнес
Россия попрощается со внутренними переводами через PayPal
9 июля, 2020 18:18
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Крупнейшая платежная система PayPal объявила о масштабных изменениях на российском рынке. Отныне для граждан РФ станут недоступны переводы внутри страны.
Функция переводов денег зарубеж, а также получение международных платежей останутся по-прежнему доступны. Информация о юридических изменениях появилась на сайте платежной системы.
Как сообщает ТАСС, компания сохранит свой офис в Москве.
Напомним, с 4 июля операторам электронных переводов в России запрещено отправлять зарубеж данные о переводах на территории РФ.
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