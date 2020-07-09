Россия попрощается со внутренними переводами через PayPal

Бизнес

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Крупнейшая платежная система PayPal объявила о масштабных изменениях на российском рынке. Отныне для граждан РФ станут недоступны переводы внутри страны.

Функция переводов денег зарубеж, а также получение международных платежей останутся по-прежнему доступны. Информация о юридических изменениях появилась на сайте платежной системы.

Как сообщает ТАСС, компания сохранит свой офис в Москве.

Напомним, с 4 июля операторам электронных переводов в России запрещено отправлять зарубеж данные о переводах на территории РФ.