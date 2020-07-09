По состоянию на 9 июля 10:35
Заболевших707 301
За последние сутки6 509
Выздоровело 481 316
Умерло10 843
Бизнес
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Бизнес
Новости Бизнес
Русская планета
Бизнес

Россия попрощается со внутренними переводами через PayPal

Кирилл Савушкин
9 июля, 2020 18:18
1 мин
Photo
Flickr

Крупнейшая платежная система PayPal объявила о масштабных изменениях на российском рынке. Отныне для граждан РФ станут недоступны переводы внутри страны.

Функция переводов денег зарубеж, а также получение международных платежей останутся по-прежнему доступны. Информация о юридических изменениях появилась на сайте платежной системы.

Как сообщает ТАСС, компания сохранит свой офис в Москве.

Напомним, с 4 июля операторам электронных переводов в России запрещено отправлять зарубеж данные о переводах на территории РФ.

темы
Россия
финансы
PayPal
1 мин