Россия и США нарисуют своих «Гензель и Гретель»

В рамках кинорынка Marche du Film российская анимационная студия Wizart Animation объявила о намерении объединить усилия в работе над мультфильмом «Гензель и Гретель» с компанией с QED Int’l.

Wizart Animation, закрепившая в этом году позиции франшизы «Снежная Королева» как самого успешного российского проекта в международном прокате, привлекает к работе над своими проектами нового партнера. QED Int’l - американская киностудия и дистрибьютор, наиболее известна финансированием и продюсированием таких фильмов, как «Ярость» с Брэдом Питтом, «Район #9» с Шарлто Копли, «Саботаж» с Арнольдом Шварценеггером, «Дедушка легкого поведения» с Робертом Де Ниро и Заком Эфроном.

«Гензель и Гретель» станет первым международным копродакшн-проектом Wizart Animation и QED. Анимационная интерпретация сказки братьев Гримм расскажет известную историю в комедийном жанре. Брату и сестре предстоят приключения и встреча со множеством сказочных персонажей. Значительно расширяются локации – зрителей ждет погружение в мир магического леса и знакомство с его обитателями, даже пряничный домик ведьмы в новой истории превратился во дворец, а сама ведьма преследует теперь куда более коварные цели. Международный релиз запланирован на конец 2020-го года.

«Гензель и Гретель» впервые будет представлен международным покупателям на стенде Made in Russia в рамках кинорынка Marche du Film в этом году

В рамках сотрудничества QED Int’l станет соинвестором проекта, а также будет отвечать за усиление международного потенциала совместно созданных анимационных проектов. Речь идет о привлечении западных специалистов, об участии в креативной составляющей, необходимом для доведения проекта на международный уровень, работе над озвучиванием и созданием саундтрека, а также об американском кинопрокате фильма. Дистрибьюторский опыт QED поможет вывести позиционирование и продвижение «Гензель и Гретель» и последующих проектов на новый уровень.

«Новая анимационная франшиза – это новый вызов нашей команде. В свое время мы одними из первых среди производителей начали самостоятельно продавать наши проекты за рубеж, и на сегодняшний день франшиза «Снежная Королева» стала самой прибыльной среди всех российских проектов в международном прокате, – говорит Владимир Николаев, продюсер Wizart Animation. – «Гензель и Гретель» создает команда, более восьми лет работавшая над франшизой «Снежная Королева», и основная задача для нас сегодня – сделать мультфильм мирового уровня, который будет интересен зрителю в любой стране. Мы рассчитываем, что участие в проекте QED усилит креативные возможности и маркетинговую стратегию. У наших партнеров большие творческие и коммерческие возможности, а также опыт привлечения звезд первого эшелона в независимые проекты».

Как комментирует Саша Шапиро, управляющий директор MCC и генеральный директор QED Int’l: «Я наблюдал за Wizart в течение последних 10 лет, и я очень рад успехам, достигнутым этой компанией в качестве анимации. Мы давно рассматривали возможности для инвестиционной и творческой экспансии в детские и семейные проекты. Считаю, что Wizart обладает всеми необходимыми качествами, которые мы искали. Отличной отправной точкой для двух компаний станет работа над «Гензель и Гретель», мультфильма с сильным международным потенциалом».

Александра Модестова, генеральный директор компании «Экспоконтент» (официальный оператор стенда Made in Russia), также уверена в успехе проекта:

«Проект «Гензель и Гретель» отмечен всем тем, чем и славится компания Wizart, в том числе в международном профессиональном сообществе – высоким качеством анимации, отличным сценарием, яркими персонажами… Но в связи с высокой конкуренцией на мировом рынке даже качество продукта не гарантирует успеха – необходимо собрать международную креативную команду, уделить максимум внимания «упаковке» – переводу, озвучиванию, музыке, а также – грамотному продвижению. Компания QED, американский партнер Wizart, как раз является экспертом в этой области – так что заявленное сотрудничество обещает быть максимально плодотворным и выведет студию на новый уровень работы».