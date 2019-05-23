Россия и США нарисуют своих «Гензель и Гретель»
Россия и США нарисуют своих «Гензель и Гретель»

Студия Wizart объявляет о начале сотрудничества с QED International

В рамках кинорынка Marche du Film российская анимационная студия Wizart Animation объявила о намерении объединить усилия в работе над мультфильмом «Гензель и Гретель» с компанией с QED Int’l.

Wizart Animation, закрепившая в этом году позиции франшизы «Снежная Королева» как самого успешного российского проекта в международном прокате, привлекает к работе над своими проектами нового партнера. QED Int’l - американская киностудия и дистрибьютор, наиболее известна финансированием и продюсированием таких фильмов, как «Ярость» с Брэдом Питтом, «Район #9» с Шарлто Копли, «Саботаж» с Арнольдом Шварценеггером, «Дедушка легкого поведения» с Робертом Де Ниро и Заком Эфроном.

«Гензель и Гретель» станет первым международным копродакшн-проектом Wizart Animation и QED. Анимационная интерпретация сказки братьев Гримм расскажет известную историю в комедийном жанре. Брату и сестре предстоят приключения и встреча со множеством сказочных персонажей. Значительно расширяются локации – зрителей ждет погружение в мир магического леса и знакомство с его обитателями, даже пряничный домик ведьмы в новой истории превратился во дворец, а сама ведьма преследует теперь куда более коварные цели. Международный релиз запланирован на конец 2020-го года.

«Гензель и Гретель» впервые будет представлен международным покупателям на стенде Made in Russia в рамках кинорынка Marche du Film в этом году

В рамках сотрудничества QED Int’l станет соинвестором проекта, а также будет отвечать за усиление международного потенциала совместно созданных анимационных проектов. Речь идет о привлечении западных специалистов, об участии в креативной составляющей, необходимом для доведения проекта на международный уровень, работе над озвучиванием и созданием саундтрека, а также об американском кинопрокате фильма. Дистрибьюторский опыт QED поможет вывести позиционирование и продвижение «Гензель и Гретель» и последующих проектов на новый уровень.

«Новая анимационная франшиза – это новый вызов нашей команде. В свое время мы одними из первых среди производителей начали самостоятельно продавать наши проекты за рубеж, и на сегодняшний день франшиза «Снежная Королева» стала самой прибыльной среди всех российских проектов в международном прокате, – говорит Владимир Николаев, продюсер Wizart Animation. – «Гензель и Гретель» создает команда, более восьми лет работавшая над франшизой «Снежная Королева», и основная задача для нас сегодня – сделать мультфильм мирового уровня, который будет интересен зрителю в любой стране. Мы рассчитываем, что участие в проекте QED усилит креативные возможности и маркетинговую стратегию. У наших партнеров большие творческие и коммерческие возможности, а также опыт привлечения звезд первого эшелона в независимые проекты».

Как комментирует Саша Шапиро, управляющий директор MCC и генеральный директор QED Int’l: «Я наблюдал за Wizart в течение последних 10 лет, и я очень рад успехам, достигнутым этой компанией в качестве анимации. Мы давно рассматривали возможности для инвестиционной и творческой экспансии в детские и семейные проекты. Считаю, что Wizart обладает всеми необходимыми качествами, которые мы искали. Отличной отправной точкой для двух компаний станет работа над «Гензель и Гретель», мультфильма с сильным международным потенциалом».

Александра Модестова, генеральный директор компании «Экспоконтент» (официальный оператор стенда Made in Russia), также уверена в успехе проекта:

«Проект «Гензель и Гретель» отмечен всем тем, чем и славится компания Wizart, в том числе в международном профессиональном сообществе – высоким качеством анимации, отличным сценарием,  яркими персонажами… Но в связи с высокой конкуренцией на мировом рынке даже качество продукта не гарантирует успеха – необходимо собрать международную креативную команду, уделить максимум внимания «упаковке» – переводу, озвучиванию, музыке, а также – грамотному продвижению. Компания QED, американский партнер Wizart, как раз является экспертом в этой области – так что заявленное сотрудничество обещает быть максимально плодотворным и выведет студию на новый уровень работы».

Теги:
Места: Россия, США
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Макроэкономику планеты ждет большой обвал Далее в рубрике Макроэкономику планеты ждет большой обвалО разнице во взглядах, иррациональности рынка и надувании пузыря Читайте в рубрике «Общество» Прийти в себя после праздниковЭксперт о том как восстановить здоровье Прийти в себя после праздников

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО