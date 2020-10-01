Российским автомобилистам будет негде заправляться: до конца года закроются треть АЗС

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До конца текущего года треть российских автозаправочных станций может закрыться, сообщили в Независимом топливном союзе.

С 1 октября вступает в силу национальный стандарт, в котором содержатся новые рекомендации по оснащению АЗС. Теперь заправки должны будут иметь в распоряжении оборудование с контролем количества заливаемого топлива, программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа.

По словам экспертов, в стране из 23 тысяч АЗС около 60% — это независимые - многим из них будет не по карману такое обновление оборудования. Кроме того, производители не сумеют обеспечить достаточное количество нового оборудования.

В этой ситуации существуют риски, что треть заправок в России уже к концу года закроется, пишут «Известия».

Ранее стало известно, как распознать недолив бензина на АЗС.

Прежде всего, необходимо заправлять автомобиль топливом у проверенной сети, но и здесь может подстерегать обман, например, неисправные счетчики.

Недобросовестные сотрудники меняют настройки автомата, и при заправке он показывает столько литров, сколько оплачено, а по факту — недоливает один-два литра. Как правило, водитель этого не замечает.