Российский сухогруз затонул у берегов Турции

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Российское судно затонуло в акватории Черного моря, недалеко от побережья Турецкой республики. Турецкие власти объявили о начале спасательной операции и поиску пятнадцати членов экипажа.

Вся команда российского сухогруза в настоящий момент находится на спасательных шлюпках, которые еще не успели переместиться далеко от места затопления корабля.

В настоящее время органы власти Турецкой республики не располагают сведениями о погибших или пострадавших от аварии. Проведению спасательной операции мешают плохие погодные условия, которые сложились в регионе, сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее стало известно, что роскошная яхта с казахскими туристами загорелась и затонула в море.